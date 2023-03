Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: PKW-Reifen beschädigt

Rippershausen (ots)

In der Nacht vom 02.03.2023 zum 03.03.2023 platzierten unbekannte Täter in der Ortslage Rippershausen mehrere Schrauben an den Reifen zweier PKW, sodass diese beim Losfahren die Reifen beschädigen würden. Die Fahrzeuge sind einem ortsansässigen Paar zuzuordnen, welches dadurch offenbar gezielt geschädigt werden sollte. Die Frau, welche am Morgen arglos die Fahrt zur Arbeit antrat, bemerkte glücklicherweise bereits auf den ersten Metern, dass die Reifen beschädigt waren und Luft verloren. Sie kehrte nach Hause zurück und informierte ihren Partner. Bei der Prüfung des Fahrzeuges des Mannes wurden die präparierten Schrauben dadurch festgestellt, bevor ein Schaden eintrat. Die Polizei fand und sicherte Spuren am Tatort und ermittelt nun wegen Sachbeschädigung und gefährlichem Eingriff in den Straßenverkehr. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Meiningen zu melden.

