LPI-SHL: Verkehrsunfallfluchten

Suhl (ots) - Bislang unbekannte Täter versuchten im Zeitraum von Montag bis Mittwoch in ein Einfamilienhaus in der Herbert-Roth-Straße in Suhl einzubrechen. Es blieb jedoch bei Versuch. Die Täter verursachten hierbei jedoch einen Sachschaden von ca. 500 Euro am Wohnhaus. Zeugen, die verdächtige Personen im Tatzeitraum am Tatort beobachtet haben, werden gebeten, sich bei der Suhler Polizei (03681 369-0) zu melden. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei ...

