Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Sachbeschädigung

Hildburghausen (ots)

In der Zeit vom 01.03.2023 bis 03.03.2023 kam es zun einer Sachbeschädigung an einem Maschendrahtzaun in Stelzen. Unbekannte Täter drückten einen Zaunpfosten in Richtung des hier befindlichen Gartengrundstückes. Dadurch wurde der Zaun auf einer Länge von ca. 5 Metern beschädigt und ein Gartentor ließ sich nicht mehr öffnen. Hinweise zum Täter gibt es derzeit nicht, es entstand ein Schaden von ca. 1.000,- Euro.

