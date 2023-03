Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Beziehungsstreit endet im Gefängnis

Meiningen (ots)

In der Anton-Ulrich-Straße in Meiningen kam es in der Nacht von Freitag, den 03.03.2023 auf Samstag, den 04.03.2023 zu einem Polizeieinsatz, nachdem der Exfreund einer 39-Jährigen in deren Wohnung erschienen war und diese bedrohte. Bei Eintreffen der Polizisten versteckte sich der Mann auf dem Dachboden des Hauses, wo er durch die Beamten entdeckt wurde und sich mit einem Schraubenzieher bewaffnete. Da er den gefährlichen Gegenstand nicht aus der Hand legte und auch weitere Weisungen nicht befolgte, musste er mit Zwang und dem Einsatz von Pfefferspray überwältigt werden, wobei der wehrhafte Mann Widerstand leistete. Er blieb dabei unverletzt, wurde aber dennoch ärztlich untersucht. Wie sich bei der Prüfung seiner Personalien herausstellte, wurde der Mann zusätzlich wegen eines Haftbefehls gesucht und musste daher noch in der Nacht seine Haftstrafe in einer naheliegenden Justizvollzugsanstalt antreten.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell