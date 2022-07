Polizei Coesfeld

POL-COE: Dülmen, Letter Straße/Verkehrsunfall mit zwei Verletzten

Coesfeld (ots)

Ein Radfahrer sowie eine Pedelecfahrerin mussten mit Rettungswagen nach einem Unfall am Sonntag (17.7.) gegen 15 Uhr in umliegende Krankenhäuser gebracht werden. Ein Gruppe von insgesamt drei Radfahrerenden befuhr den Radweg von Rorup in Richtung Lette. An der Einmündung der Welter Straße beabsichtigte ein 66-jähriger Dülmener mit seinem Auto nach rechts auf die Letter Straße abzubiegen. Im Einmündungsbereich kam es zum Zusammenstoß mit einem 42-jährigen Radfahrer sowie einer 68-jährigen Pedelecfahrerin (beide aus Dülmen). Die Radfahrenden kamen durch den Zusammenstoß zu Fall und verletzten sich so schwer, dass sie mit Rettungswagen in umliegende Krankenhäuser gebracht werden mussten. Die dritte Radfahrerin und der Autofahrer blieben bei dem Unfall unverletzt.

