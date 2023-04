Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Bereich Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Cloppenburg - Trunkenheit im Verkehr

Am Montag, 03. April 2023 um 08:10 Uhr befuhr ein 36jähriger Cloppenburger mit seinem PKW die Emsteker Straße. Er wurde einer Kontrolle unterzogen. Hierbei konnte festgestellt werden, dass er unter dem Einfluss berauschender Mittel stand. Die Entnahme einer Blutprobe wurde angeordnet und durchgeführt. Ein Verfahren wegen Trunkenheit im Verkehr wurde gegen ihn eingeleitet.

Emstek - Verkehrsunfall mit einer leichtverletzten Person

Am 03.April 2023 um 07:30 Uhr ereignete sich in Emstek, August-Kühling-Straße, ein Verkehrsunfall bei dem ein 21jähriger Emsteker aufgrund tiefstehender Sonne einen am Fahrbahnrand geparkten PKW übersah. Er fuhr auf den PKW auf und wurde bei dem Unfall leicht verletzt. Der Sachschaden wird auf ca. 10.000,- EUR geschätzt.

Cloppenburg - Raub

Am 03. April 2023 um 10:38 Uhr ereignete sich in Cloppenburg, Osterstraße, bei einer dortigen Bankfiliale ein Raub zum Nachteil eines 90jährigen Cloppenburgers. Der unbekannte Täter beobachtete vermutlich im Vorfeld, wie das spätere Opfer Bargeld am Schalter in der Bank abhob. Als das Opfer die Bank verließ und zum Auto ging, täuschte der Täter Hilfsbereitschaft vor. Unmittelbar beim Einsteigen drückte der Täter das Opfer in den PKW und entriss dem Opfer das zuvor abgehobene Geld. Der Täter flüchtete über das benachbarte Grundstück in unbekannte Richtung. Das Opfer wurde bei dem Überfall nicht verletzt. Der Täter kann wie folgt beschrieben werden: - Männlich - Ca. 25 - 30 Jahre alt - Südeuropäisches Erscheinungsbild - Sehr schlank - Schwarze Steppjacke mit Kapuze und weißem Logo auf der linken Brust - Blaue Jeanshose - Hellbraune/graue Sportschuhe mit weißer Sohle - 3-5-Tage Bart - Kurzrasiertes schwarzes Kopfhaar Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Cloppenburg (04471/18600) entgegen.

Cloppenburg - Verkehrsunfall mit einer leichtverletzten Person

Am Montag, 03. April 2023 um 15:00 Uhr wollte eine 42jährige Cloppenburgerin mit ihrem Fahrzeug die Straße Pingel-Anton überqueren und übersah hierbei die vorfahrtberechtigte 83jährige Cloppenburgerin, die mit ihrem PKW die Straße befuhr. Die Radfahrerin stürzte zu Boden und wurde durch den Sturz leicht verletzt.

Molbergen - Verkehrsunfallflucht

Am Montag, 03. April 2023 um 13:00 Uhr befuhr ein 57jähriger Rasteder mit seinem Sattelzug die Markhauser Straße in Richtung Neumarkhausen. Ihm kam ein unbekannter Verkehrsteilnehmer entgegen, welcher teilweise den Fahrstreifen des LKW-Fahrers benutzte. Aus diesem Grund wich der LKW-Fahrer nach rechts aus und kam von der Fahrbahn ab. Da das Gespann zu kippen drohte, wurde es mit einem Kran geborgen. Es entstand ein Sachschaden von mehreren tausend Euro. Zeugen, die Hinweise zu dem flüchtigen Fahrzeug machen können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Molbergen (04475/941550) in Verbindung zu setzen.

Löningen - Verkehrsunfallflucht

Am Samstag, 01. April 2023 zwischen 15:00 Uhr und 21:00 Uhr, wurde in Löningen, Stratmanns Gärten, ein dort geparkter PKW, Peugeot 206 linksseitig am Heck beschädigt. Der Schaden deutete auf einen Verkehrsunfall hin, der Unfallverursacher verließ den Unfallort, ohne weitere Angaben zu seiner Beteiligung zu machen. Der Schaden wird auf ca. 1.000,- EUR geschätzt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Löningen (05432/803840) entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell