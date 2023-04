Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Landkreis Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Vechta - Diebstahl von Kfz-Kennzeichen

Von Donnerstag, 30. März 2023, 21.15 Uhr bis Freitag, 31. März 2023, 11.30 Uhr, entwendeten unbekannte Täter in Vechta, Münsterstraße, das hinter amtliche Kfz-Kennzeichenschild eines ordnungsgemäß an der Straße geparkten Pkw des Herstellers Audi, A1. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Vechta (Tel.: 04441-943-0) entgegen.

Vechta - Diebstahl von Kfz-Kennzeichen

Von Donnerstag, 30. März 2023, 21.30 Uhr, bis Freitag, 31. März 2023, 07.30 Uhr, entwendeten unbekannte Täter in Vechta, Münsterstraße, das hintere amtliche Kfz-Kennzeichenschild eines Pkw Skoda, Superb. Das Fahrzeug war ordnungsgemäß auf dem Parkplatz eines dortigen Hotels abgestellt. Sachdienliche Hinweis nimmt die Polizei in Vechta (Tel.: 04441-943-0) entgegen.

Vechta - Diebstahl eines Pedelec

Von Donnerstag, 30. März 2023, 15.00 Uhr, bis Freitag, 31. März 2023, 11.00 Uhr, begaben sich unbekannte Täter in Vechta, Schweriner Straße, in den Carport eines Wohnhauses. Hier entwendeten sie ein Pedelec des Herstellers Tour R einer 67-Jährigen. Hierbei handelt es sich um ein Damenrad mit 50 cm Rahmengröße in rot/schwarz und mit einer 7-Gang Nabenschaltung. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Vechta (Tel.: 04441-943-0) entgegen.

Visbek - Einbruchdiebstahl in Wohnhaus

Von Dienstag, 28. März 2023, 23.00 Uhr, bis Mittwoch, 29. März 2023, 00.00 Uhr, verschafften sich unbekannte Täter in Visbek, Meyerhöfen, gewaltsam Zugang in ein Wohnhaus und durchsuchten sämtliche Räumlichkeiten. Nach bisherigen Erkenntnissen wurden antike Wanduhren und Werkzeuge der Firma Stihl entwendet. Die genaue Schadenshöhe ist noch nicht bekannt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Visbek (Tel.: 04445/95047-0) entgegen.

Goldenstedt - Diebstahl von Kfz-Kennzeichen Von Freitag, 31. März 2023, 21.00 Uhr, bis Samstag, 01. April 2023, 17.00 Uhr, entwendeten unbekannte Täter in Goldenstedt, Pastor-Albers-Weg, das amtliche Kennzeichenpaar eines Pkw des Herstellers Daimler Chrysler. Das Fahrzeug war im Tatzeitraum auf einem dortigen Parkplatz abgestellt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Goldenstedt (Tel.: 04444-96722-0) entgegen.

Dinklage - Diebstahl eines Pedelec

Am Donnerstag, 30. März 2023, in der Zeit von 20.00 Uhr bis 20.40 Uhr, entwendeten unbekannte Täter in Dinklage, Am Markt, das Pedelec des Herstellers Hercules, Imperial, eines 54-jährigen. Das Rad war im Tatzeitraum auf dem Hinterhof eines Hauses abgestellt. Es hat einen schwarzen Rahmen mit einer Rahmengröße von 68 cm sowie eine Kettenschaltung. Das Rad ist unter anderem mit schwarzen Schutzblechen sowie schwarzen Felgen versehen. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Dinklage (Tel.: 04443-97749-0) entgegen.

Vechta - Sachbeschädigung

Am Sonntag, 02. April 2023, 00.05 Uhr, beschädigten unbekannte Täter in Vechta, Falkenweg, einen Beleuchtungsmast auf dem Parkplatz des dortigen Geschäftes, indem sie diesen umbogen. Der entstandene Schaden beläuft sich auf 1000,00 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Vechta (Tel.: 04441-943-0) entgegen.

Vechta - Fahren unter Alkoholeinfluss

Am Sonntag, 02. April 2023, 04.00 Uhr, befuhr ein 27-jähriger aus Lübbecke (NRW) mit einem Pkw den Visbeker Damm in Vechta, obwohl er unter Alkoholeinfluss stand. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,30 Promille. Es folgte die Entnahme einer Blutprobe. Die Weiterfahrt wurde untersagt und ein Strafverfahren eingeleitet.

Vechta - Verstoß Pflichtversicherungsgesetz Am Samstag, 01. April 2023, 02.45 Uhr, befuhr ein 33-Jähriger aus Barnstorf (Landkreis Diepholz) mit einem Pkw die Münsterstraße in Vechta, ohne im Besitz einer Fahrerlaubnis zu sein. Zudem stand der 33-jährige unter Alkohol- und Drogeneinfluss. Es folgte die Entnahme einer Blutprobe. Die Weiterfahrt wurde untersagt und ein Strafverfahren eingeleitet.

Vechta - Fahren ohne Fahrerlaubnis

Am Samstag, 01. April 2023, 15.30 Uhr, befuhr eine 57-Jährige aus Barnstorf (Landkreis Diepholz) mit einem Pkw die Münsterstraße in Vechta, ohne im Besitz einer Fahrerlaubnis zu sein. Ihr wurde die Weiterfahrt untersagt und ein Strafverfahren eingeleitet.

Holdorf - Verkehrsunfall mit drei leicht verletzten Personen

Am 02. April 2023, um 13:50 Uhr, befuhr ein 21-jähriger Pkw-Fahrer aus Lohne mit seinem Pkw die Steinfelder Straße in Holdorf in Richtung Ortsmitte. Nach eigenen Angaben wurde ihm plötzlich schwarz vor den Augen und er geriet mit seinem Pkw auf die Gegenfahrbahn. Hier kam es zum Zusammenstoß mit einem entgegenkommenden Pkw eines 45-jährigen Pkw-Fahrers aus Holdorf. Die Beteiligten und ein Beifahrer wurden dabei leicht verletzt. An beiden Pkw entstand Sachschaden. Gesamtschaden: 16.500 EUR

