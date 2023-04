Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen für den Bereich Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Damme - Diebstahl von 8 Hühnern

In der Nacht von Freitag 31.03.22 auf Samstag, 01.04.23 wurden in Damme, Vördener Straße, aus einer Vogelvoliere 8 Hühner (Araukaner, Grünleger) gestohlen. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Damme, 05491-999360, zu melden.

Fahren ohne Fahrerlaubnis/Beeinflussung von Betäubungsmitteln Am Sa., 01.04.2023, gg. 10.35 h befuhr ein 30-jähriger aus Bremen mit seinem Pkw die Driverstraße in Vechta, obwohl er nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis war. Außerdem verlief ein Drogenvortest positiv auf Kokain. Es folgte die Entnahme einer Blutprobe und die Einleitung eines Strafverfahrens.

Fahren unter Alkoholeinfluss

Am Sonntag, 02.04.2023, gegen 04:00 Uhr, befuhr ein 27-Jähriger aus Lübbecke mit seinem Pkw den Visbeker Damm in Vechta. Im Rahmen einer Verkehrskontrolle wurde durch eine Streifenwagenbesatzung festgestellt, dass der Fahrzeugführer deutlich unter dem Einfluss von Alkohol stand. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,30 Promille. Es folgten eine Blutprobenentnahme, die Sicherstellung seines Führerscheins und die Einleitung eines Strafverfahrens.

Verkehrsunfall mit zwei leicht verletzten Personen in Vechta Am Sa., 01.04.2023, gg. 16.50 h befuhr ein 19-jähriger aus Dinklage mit seinem Pkw den Bokerner Damm von Dinklage in Rtg. Vechta. Während der Fahrt fiel ihm eine Getränkedose infolge Unachtsamkeit aus der Hand in den Fußraum. Als er sich danach bückte, verriss er das Lenkrad, so dass er die Kontrolle über den Pkw verlor. Er kam daraufhin nach rechts von der Fahrbahn ab auf den Grünstreifen. Danach touchierte er einen Baum, wodurch der Pkw sich überschlug und dann mit dem Dach gegen einen weiteren Baum prallte. Danach kam der Pkw wieder auf den Rädern zum Stillstand. Sowohl der 19-jährige als auch seine 20-jährige Beifahrerin aus Dinklage wurden bei dem Unfall zum Glück nur leicht verletzt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell