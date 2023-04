Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldung des PK Friesoythe für den Nordkreis vom 31.03./ 01.04.2023

Cloppenburg/Vechta (ots)

Saterland - Straßenverkehrsgefährdung in Folge Alkohol Am 31.03.2023, gg. 22:57 Uhr befuhr eine 23-jährige Barßelerin mit ihrem Pkw die Molkereistraße in Saterland/ Ramsloh, obwohl sie unter dem Einfluss alkoholischer Getränke stand. Ein Verkehrsteilnehmer hatte gemeldet, dass die 23-Jährige ihren Pkw in starken Schlangenlinien führte. Die Fahrt ging von der Molkereistraße bis in die Erfurter Straße in Ramsloh. Auf dem Weg soll es zu einer gefährlichen Situation gekommen sein, bei der es beinahe zu einem Zusammenstoß mit einem entgegenkommenden Pkw gekommen sei. Bei der 23-Jährigen wurde ein Atemalkoholtest durchgeführt. Dieser ergab einen Wert von 1,13 Promille. Im Krankenhaus wurde ihr eine Blutprobe entnommen. Ihr Führerschein wurde beschlagnahmt. Sie erwartet ein Strafverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs in Folge alkoholischer Getränke. Der Fahrer des aus dem Gegenverkehr ist derzeit nicht bekannt und wird gebeten, sich bei der Polizei in Friesoythe unter 04491/93160 zu melden.

