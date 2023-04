Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen für den Bereich Cloppenburg und Südkreis

Cloppenburg/Vechta (ots)

Lastrup - Trunkenheit im Verkehr infolge Alkohol

Am 30.03.2023, gegen 19:40 Uhr, befuhr ein 42-Jähriger aus Lastrup mit einem Transporter die Straße "Stau" in 49688 Lastrup, obwohl er unter dem Einfluss alkoholischer Getränke stand. Ein freiwillig durchgeführter Test am tragbaren Alkomaten ergab einen Wert von 1,12 Promille. Daraufhin wurde eine Blutprobenentnahme durchgeführt. Zudem wurde die Weiterfahrt ausdrücklich untersagt.

