Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Landkreis Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Vechta - Verstoß gegen Pflichtversicherungsgesetz

Am Donnerstag, 30. März 2023, 15.35 Uhr, befuhr ein 53-Jähriger aus Vechta mit einem E-Scooter die Bremer Straße in Vechta, obwohl für den Scoooer kein Versicherungsschutz bestand. Die Weiterfahrt wurde untersagt und ein Strafverfahren eingeleitet.

Vechta - Erlöschen der Betriebserlaubnis

Am Donnerstag, 30. März 2023, wurde um 17.30 Uhr einem 40-jährigen Fahrer eines BMW 420D aus Vechta die Weiterfahrt untersagt, weil er an den vorderen Scheiben seines Fahrzeugs Tönungsfolie angebracht hatte. Dieses hatte ein Erlöschen der Betriebserlaubnis zur Folge. Gegen den 40-Jährigen wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

Dinklage - Fahren ohne Fahrerlaubnis

Am Donnerstag, 30. März 2023, gegen 15.50 Uhr, befuhr ein 17-Jähriger aus Dinklage mit einem Kleinkraftrad die Van-der-Wal-Straße in Dinklage, ohne im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis zu sein. Die Weiterfahrt wurde ihm untersagt, ein Strafverfahren eingeleitet und der Jugendliche an seine Erziehungsberechtigten übergeben.

Dinklage - Fahren ohne Fahrerlaubnis und unter Drogenbeinflussung

Gegen 16.20 Uhr wurde in der Holthausstraße ein 32-jähriger Fahrzeugführer aus Dinklage einer Verkehrskontrolle unterzogen. Hierbei stellte sich heraus, dass er nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis war. Zudem ergab sich der Verdacht, dass er unter Drogeneinfluss stand. Ein entsprechender Vortest lieferte ein positives Ergebnis, sodass dem Mann eine Blutprobe entnommen wurde. Ihm wurde die Weiterfahrt untersagt und ein Verfahren eingeleitet.

Dinklage - Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht

Am Donnerstag, 30. März 2023, kam es um 16.30 Uhr in der Straße Im Bahler Grund zu einer Verkehrsunfallflucht: Ein bislang unbekannter Fahrer eines Sattelzuges samt Auflieger beschädigte beim Rückwärtsfahren einen auf einem Seitenstreifen geparkten VW eines 47-Jährigen aus Quakenbrück. Anschließend entfernte er sich, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern oder Angaben zu seiner Personalie zu machen. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Dinklage unter Tel.: (04443) 977490 entgegen.

Visbek - Fahren ohne Fahrerlaubnis

Am Freitag, 31. März 2023, 00:05 Uhr befuhr ein 28-Jähriger aus Garthe (Landkreis Cloppenburg) mit einem Pkw den öffentlichen Verkehrsraum in Visbek, Hagstedt, ohne im Besitz einer Fahrerlaubnis zu sein. Hierbei ging er einer Tätigkeit aus Lieferfahrer eines Restaurants nach. Die Weiterfahrt wurde untersagt, der Fahrzeugschlüssel sichergestellt und ein Strafverfahren eingeleitet. Der Halter des Fahrzeuges und Arbeitgeber des Garthers, ein 29-Jähriger aus Visbek, hatte die Fahrt seines Mitarbeiters zugelassen. Gegen ihn wurde ein gesonderte Ermittlungen eingeleitet.

Goldenstedt - Verkehrsunfall mit schwer verletzter Person

Am Donnerstag, 30. März 2023, gegen 09.45 Uhr, befuhr eine 37-Jährige aus Vechta mit ihrem FIAT 500 die Vechtaer Straße (Landesstraße L881) in Goldenstedt. In Höhe der Straße Taubnesselkamp kam ihr Fahrzeug aus bislang ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab, überfuhr ein Verkehrsschild sowie einen Straßengraben und kam auf einem Acker zum Stehen. Die 37-jährige Fahrzeugführerin wurde durch den Unfall schwer verletzt und mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen. Ihr Pkw wurde stark beschädigt. Er war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Ein Ersthelfer wurde mit leichten Schnittverletzungen ambulant im Krankenhaus behandelt. Die Freiwilligen Feuerwehren Goldenstedt und Lutten waren mit insgesamt 23 Kameraden vor Ort. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf 8000,00 EUR.

Goldenstedt - Verkehrsunfallflucht

Am Donnerstag, 30. März 2023, in der Zeit von 05.25 Uhr bis 15.15 Uhr, parkte ein 65-Jähriger aus Goldenstedt ihren blauen OPEL Signum auf einem Parkplatz an der Arkeburger Straße in Goldenstedt. Als sie wieder zu ihrem Pkw zurückkehrte, bemerkte sie mehrere frische Lackschäden an der linken Front ihres Fahrzeuges. Die Schadenshöhe beträgt 900 Euro. Der bislang unbekannte Unfallverursacher hatte sich von der Unfallstelle entfernt, ohne sich um den durch ihn verursachten Schaden zu kümmern. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Goldenstedt (04444-96722-0) in Verbindung zu setzen.

Vechta - Verkehrsunfall

Am Donnerstag, 30. März 2023, gegen 17.25 Uhr, befuhren ein 46-Jähriger aus Vechta mit einem KIA Sportage sowie ein 21-Jähriger aus Melle mit einem VW Golf in Vechta die Bundesstraße B69 in Richtung Schneiderkrug. Als der 46-Jährige nach der Einmündung Am Blöcker verkehrsbedingt abbremsen musste, erkannte das der 21-jährige Fahrzeugführer zu spät und fuhr auf den KIA des 46-Jährigen auf. Beide Fahrzeugführer blieben unverletzt. An beiden Pkw entstand Gesamtsachschaden in Höhe von 10.000 EUR. Das Fahrzeug des 21-jährigen war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

Holdorf - Verkehrsunfallflucht

Am Donnerstag, 30. März 2023, gegen 14.10 Uhr, stand eine 35-Jährige aus Holdorf mit ihrem MAZDA 6 an der Ausfahrt eines Supermarktes an der Großen Straße. Vor ihr befand sich ein AUDI A6 mit polnischem Kennzeichen, welcher plötzlich zurückrollte. Die 35-Jährige hupte, um auf sich aufmerksam zu machen. Daraufhin legte der unbekannte Fahrzeugführer den Rückwärtsgang ein, fuhr gegen den Mazda und entfernte sich anschließend sich unerlaubt von der Unfallstelle. Am PKW der Holdorferin entstand ein Frontschaden im Bereich der vorderen linken Stoßstange. Weitere Informationen zum Schadensverursacher (Personenbeschreibung) und dessen Fahrzeug (Farbe) liegen leider nicht vor. Nach ersten Angaben der Geschädigten gibt es eine Zeugin, die das Kennzeichen des verursachenden Fahrzeuges fotografiert haben soll. Diese Zeugin, sowie weitere Augenzeugen des Unfalls, werden gebeten, sich bitte umgehend an die Polizei Holdorf, Tel.: (05494) 914200 oder an die Polizei Damme, Tel.: (05491) 999360 zu wenden.

Neuenkirchen-Vörden - Verkehrsunfall

Am Donnerstag, 30. März 2023, um 16.15 Uhr, befuhren ein 33-Jähriger aus Belgien mit seinem VW Golf und ein 21-jähriger Fahrer eines VW Caddy aus Osnabrück in genannter Reihenfolge die Landesstraße L76 in Richtung Vörden. Kurz vor einem Kreisverkehr musste der Belgier verkehrsbedingt abbremsen. Dies erkannte der 21-jährige zu spät und fuhr auf den Golf des Belgiers auf. Die Unfallbeteiligten blieben unverletzt. An ihren Fahrzeugen entstand Gesamtsachschaden in Höhe von 8.000,00 EUR.

Damme - Zeugenaufruf nach Sachbeschädigung an Fahrrad

Am Dienstag, 28. März 203, wurde um 18.10 Uhr in der Mühlenstraße das Fahrrad eines 48-jährigen Mannes aus Damme durch bislang unbekannte Täter mutwillig beschädigt. Es entstand Sachschaden in Höhe von 50 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Damme unter Tel.: (05491) 999360 entgegen.

Damme - Pedelec-Fahrer alleinbeteiligt gestürzt und verletzt

Am Donnerstag, 30. März 2023, um 21.00 Uhr, befuhr ein 32-Jähriger aus Damme mit seinem Pedelec den Radweg am Kreisverkehr Wiesenstraße/Vördener Straße/Große Straße. Beim Vorbeifahren an einem Zaun entlang des Radweges blieb er mit dem Fahrradlenker hängen und stürzte zu Boden, hierbei wurde er leicht verletzt. Ein Krankenwagen wurde hinzugerufen und der Verletzte versorgt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell