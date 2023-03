Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

Barßel - Zeugenaufruf nach versuchtem Diebstahl von Elektrokabel

Zwischen Dienstag, 28. März 2023, 16.00 Uhr, und Mittwoch, 29. März 2023, 09.00 Uhr, versuchten bislang unbekannte Täter die Kabellage zum künftigen Verteilerkasten eines Rohbaus zu entwenden. Es blieb beim Versuch. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Barßel unter Tel.: (04499) 922200 entgegen.

Bösel - Zeugenaufruf nach Sachbeschädigung an Hinweisschild

Zwischen Dienstag, 28. März 2023, 18.00 Uhr, und Mittwoch, 29. März 2023, 08.30 Uhr, wurde in der Straße Am Kirchplatz das Hinweisschild auf ein Versicherungsbüro durch bislang unbekannte Täter mutwillig beschädigt. Es entstand Sachschaden in Höhe von 300 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Bösel unter Tel.: (04494) 922620 entgegen.

Friesoythe - Zeugenaufruf nach Sachbeschädigung an PKW

Am Freitag, 31. März 2023, gegen 02.20 Uhr, wurde durch einen bislang unbekannten Täter in der Bahnhofstraße, Ecke Einmündung zur dortigen Bankfiliale, ein vorbeifahrender grauer SKODA Rapid eines 42-jährigen Friesoythers mit einer Glasflasche beworfen. Der Täter flüchtete mit einem E-Scooter in unbekannte Richtung. Das Fahrzeug wurde im Bereich des Glaselementes an der B-Säule der Beifahrerseite beschädigt. Die Schadenshöhe beträgt 500 Euro. Der Täter konnte wie folgt beschrieben werden:

- ca. 170 cm groß - ca. 30-35 Jahre alt, - bekleidet mit einer schwarzen Winterjacke - trug eine Maske vor dem Gesicht und Mütze auf dem Kopf - fuhr einen schwarzen E-Scooter mit bläulichem Licht.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Friesoythe unter Tel.: (04491) 93160 entgegen.

Friesoythe- Fahren unter Alkoholeinfluss

Nachdem es am Donnerstag, den 30. März 2023, gegen 22.50 Uhr, auf einem Tankstellengelände an der Straße Grüner Hof zunächst zu einem Körperverletzungsdelikt gekommen war, entfernte sich einer der Täter mit seinem PKW vom Tatort. Im Rahmen einer Fahndung konnte er im Friesoyther Innenstadtbereich angetroffen werden. Es handelte sich beim ihm um ein 20-jähriger aus Bösel. Da sich der Verdacht ergab, dass er unter Alkoholeinfluss stand, wurde ein entsprechender Vortest durchgeführt. Dieser ergab einen Wert von 1,16 Promille. Eine Blutentnahme wurde durchgeführt und der Führerschein sichergestellt. Eine Weiterfahrt wurde untersagt. Gegen den 20-jährigen wurden mehrere Strafverfahren eingeleitet.

