Vechta - Zeugenaufruf nach Kennzeichendiebstahl

Am Samstag, 25. März 2023, zwischen 01.30 Uhr und 08.00 Uhr, entwendeten bislang unbekannte Täter im Lattweg das vordere amtliche Kennzeichen eines FORD Transit Custom. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Vechta unter Tel.: (04441) 9430 entgegen.

Lohne - Verstoß Pflichtversicherungsgesetz

Am Dienstag, 28. März 2023, gegen 17.05 Uhr, fiel Polizeibeamtinnen der Polizeistation Lohne im Rahmen der Streifentätigkeit im Bergweg ein 18-jähriger PKW-Fahrer aus Steinfeld auf, dessen Fahrzeug nicht zugelassen war. Der 18-Jährige verfügte zwar über rote Kennzeichen, hatte diese aber weder mitgeführt, noch am PKW angebracht. Ihm wurde die Weiterfahrt untersagt und ein Verfahren eingeleitet.

Vechta - Verstoß gegen Pflichtversicherungsgesetz und Fahren unter Drogeneinfluss

Am Mittwoch, 29. März 23023, um 11.15 Uhr, befuhr ein 24-Jähriger aus Vechta mit einem Kleinkraftrad die Graf-von-Galen-Straße in Vechta, obwohl für das Fahrzeug kein Versicherungsschutz bestand. Am Kleinkraftrad war noch ein Versicherungskennzeichen aus dem Jahr 2020 angebracht. Zudem stellte sich heraus, dass der 24-Jährige unter Drogeneinfluss stand. Es folgt die Entnahme einer Blutprobe. Die Weiterfahrt wurde untersagt und ein Verfahren eingeleitet.

Dinklage - Kennzeichenmissbrauch

Am Mittwoch, 29. März 2023, gegen 16.45 Uhr, befuhr ein 34-Jähriger aus Dinklage mit einem grauen OPEL Astra Station Wagon die Carumer Straße in Dinklage. An seinem Fahrzeug waren entstempelte Kennzeichen angebracht, die zuvor für einen anderen Pkw, nämlich einen schwarzen VW Polo, ausgegeben waren. Dem 34-Jährigen wurde die Weiterfahrt untersagt und ein Strafverfahren eingeleitet.

Vechta - Zeugenaufruf nach Farbschmierereien

Zwischen Samstag, 18. März 2023, 00.00 Uhr, und Freitag, 24. März 2023, 20.35 Uhr, beschmierten bislang unbekannte Täter die Garagenrückwand eines 55-Jährigen aus Vechta in der Theodor-Heuss-Straße mit pinker Farbe. Hierdurch entstand Sachschaden in Höhe von 50 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Vechta unter Tel.: (0441) 9430 entgegen.

Bakum - Erlöschen der Betriebserlaubnis

Am Mittwoch, 29. März 2023, gegen 07.05 Uhr, befuhr ein 23-Jähriger aus Ostbevern (NRW) mit einer Sattelzugmaschine die Vechtaer Straße in Bakum. Im Führerhaus der Sattelzugmaschine hatte er ein Blaulicht installiert, welches nach Außen wirkte und so andere Verkehrsteilnehmer beeinträchtigte. Zudem war die Betriebserlaubnis des LKW durch diese technische Veränderung erloschen. Der 23-Jährige wurde aufgefordert, das Blaulicht zu entfernen. Im Anschluss durfte er seine Fahrt fortsetzen. Ihn erwartet nun ein Ordnungswidrigkeitenverfahren.

Vechta - Tuning

Am Mittwoch, 29. März 2023, 19.00 Uhr, befuhr ein 27-Jähriger aus Goldenstedt mit einem PEUGEOT 308 die Marschstraße in Vechta. Am Pkw war eine Frontlippe verbaut worden, für welche eine Änderungsabnahme erforderlich war. Da diese nicht durchgeführt wurde, hatte dies ein Erlöschen der Betriebserlaubnis zur Folge. Die Weiterfahrt wurde untersagt und ein Verfahren eingeleitet.

Steinfeld - Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht

Wie der Polizei erst jetzt bekannt wurde, kam es am Montag, 13. März 2023 um 15.00 Uhr auf der Großen Straße zu einer Verkehrsunfallflucht. Zur Klärung des Unfallhergangs ist die Polizei auf Hilfe von Augenzeugen angewiesen: Zur genannten Zeit war ein 49-jähriger Mann aus Steinfeld fußläufig auf dem Gehweg der Großen Straße in Richtung Ortskern unterwegs. An der Kreuzung Große Straße/Ecke Weuert beabsichtigte er, die Straße Weuert zu überqueren. Eine bislang unbekannte Fahrerin eines schwarzen PKW, welche aus Richtung der Straße Weuert kam, hielt zunächst an der Kreuzung an. Dieses veranlasste den 49-Jährigen dazu, die Fahrbahn zu betreten. Als er sich auf der Straße befand, entschloss sich Frau dann plötzlich, nach links in die Große Straße abzubiegen, sodass es zu einem Zusammenstoß zwischen dem Fußgänger und ihrem Fahrzeug kam. Der 49-Jährige wurde hierdurch leicht verletzt. Die Unfallverursacherin entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Es soll sich bei ihr um eine 40- bis 50-jährige Frau mit Brille und kurzen Haaren handeln. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Steinfeld unter Tel.: (05492) 960660 entgegen.

