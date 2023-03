Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Nordkreis Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Bösel - Zeugenaufruf nach Sachbeschädigung an Kastenwagen

Zwischen Dienstag, den 28.März 2023, gegen 16.00 Uhr, und Mittwoch, den 29.März 2023, um 07.00 Uhr, beschädigten bislang unbekannte Täter in der Blumenstraße die Frontscheibe eines weißen FORD Transit Custom. Die Täter hatten zunächst die Sicherheitsbake einer nahegelegenen Baustelle entfernt und diese gegen den geparkten PKW geschlagen. Am Ford entstand Sachschaden in Höhe von etwa 800 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Bösel unter Telefonnummer 04494-922620 entgegen.

