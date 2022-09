Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Soest - beim Wenden rückwärtigen Verkehr nicht beachtet

Soest (ots)

Am Samstagabend (10.09.), gegen 19.30 Uhr, befuhr eine 45-jährige Frau aus Bad Sassendorf mit ihrem Pkw den Riga Ring in westliche Richtung. Nachfolgend, ebenfalls in gleicher Richtung unterwegs, war eine 27-jährige Frau mit ihrem Pkw. Als die Frau aus Bad Sassendorf plötzlich in Höhe der Jet-Tankstelle ihren Pkw wendete, übersah sie den von hinten sich nähernden Pkw der Frau aus Soest. Obwohl die nachfolgende Soesterin noch versucht hatte auszuweichen, konnte ein Zusammenstoß der beiden Autos nicht verhindert werden. Die Soesterin erlitt bei dem Zusammenprall leichte Verletzungen. Der Gesamtschaden an beiden Pkw ist allerdings erheblich und wird auf ca. 18.000 Euro geschätzt. Beide Fahrzeuge sind fahruntüchtig und mussten abgeschleppt werden. (hn)

