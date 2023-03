Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Bereich Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Emstek OT Höltinghausen - zivile Polizeibeamte finden buntes Potpourri an Betäubungsmitteln bei Gästen des Musik-Festivals

Von Samstag, 26. März 2023, auf Sonntag, 27. März 2023, fand in einer an der Hauptstraße gelegenen Gaststätte in Höltinghausen ein Musik-Festival statt. Für die Dauer dieser Veranstaltung waren auch zivile Polizeibeamte im Dienst, die stichprobenartige bzw. anlassbezogene Kontrollen der Feiernden durchführten. Hierbei stellten sie insgesamt sechs Verstöße gegen das Betäubungsmittelgesetz fest: Gegen 00.15 Uhr war hinter einer Holzhütte im rückwärtigen Bereich des Veranstaltungsgeländes deutlicher Marihuanageruch wahrnehmbar. Bei einer Überprüfung der Örtlichkeit wurde ein 22-jähriger Mann aus Cappeln angetroffen, auf dem Boden vor ihm lag ein Joint. Dieser wurde sichergestellt. Ein 31-jähriger Mann aus Löningen wurde um 00.55 Uhr durch die Beamten dabei ertappt, wie er gerade im Begriff war, in einer Holzhütte Kokain zu konsumieren. Bei einer Durchsuchung seiner Person und der von ihm mitgeführten Gegenstände wurde zudem ein Klemmleistenbeutel mit einer halben Ecstasy-Tablette aufgefunden. Beide Substanzen wurden sichergestellt. Zu diesem Zeitpunkt befand sich in der Holzhütte auch ein 27-jähriger Mann aus Cloppenburg, der gerade einer 22-jährigen Frau aus Cloppenburg aus einer Bauchtasche heraus mehrere Ecstasy-Tabletten zum Kauf anbot. Eine Durchsuchung seiner Person und der von ihm mitgeführten Bauchtasche führte zum Auffinden diverser Betäubungsmittel, darunter mehrere Joints, mehrere Ecstasy-Tabletten, LSD, und Ketamin. Sämtliche Substanzen wurden sichergestellt. Der 27-Jährige verhielt sich während der polizeilichen Maßnahmen absolut respektlos und beleidigte die Beamten massiv, sodass er neben einem Strafverfahren wegen Erwerb und Besitz von Betäubungsmitteln auch ein Strafverfahren wegen Beleidigung zu erwarten hat. Wenig später wurden die Beamten darauf aufmerksam, wie in einem Unterstellhäuschen unmittelbar neben der Gaststätte durch einen 22-jährigen Mann aus Großenkneten den dort Anwesenden aus einer Bauchtasche heraus Drogen zum Kauf angeboten wurden. Der 22-Jährige hielt in diesem Moment eine in Plastik eingewickelte weiße, pulverige Substanz (vermutlich ein Betäubungsmittelgemisch) in den Händen. Er gab den Polizisten gegenüber zunächst falsche Personalien an. Bis auf die von ihm angebotenen Amphetamine, die durch die Beamten sichergestellt wurden, war die Bauchtasche leer. Gegen den Großenknetener wurde ebenfalls ein Verstoß nach dem Betäubungsmittelgesetz eingeleitet. Gegen 03.30 Uhr wurden hinter der Gaststätte zwei männliche Personen dabei überrascht, wie sie einen Joint rauchten. Als sie die Beamten erblickten, warfen sie den Joint sowie einen Tabakbeutel in ein angrenzendes Gebüsch. Einer der beiden Männer versuchte zunächst, sich einer Kontrolle durch Flucht zu entziehen. Er konnte nach wenigen Metern gestellt werden. Bei den beiden Männern handelte es sich um zwei 28-Jährige, beide wohnhaft in Cloppenburg. Eine Durchsuchung ihrer Person sowie ihrer Sachen führte zum Auffinden von Plastikbeuteln mit geringen Mengen Haschisch sowie mehreren Kugeln mit in Alufolie gewickelten Marihuanaknollen. Der weggeworfene Joint sowie auch der Tabakbeutel konnten im Nahbereich aufgefunden werden. Die betäubungsmittel wurden sichergestellt. Auch gegen diese beiden Männer wurden entsprechende Strafverfahren wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz eingeleitet.

Cloppenburg - 16-jähriger Rollerfahrer liefert sich Widerstand mit zivilem Polizeibeamten

Am Mittwoch, 29. März 2023, kam es um 10.20 Uhr zu einem körperlichen Übergriff zum Nachteil eines 59-jährigen Polizeibeamten aus Cloppenburg. Dieser war im Zuge von Ermittlungen in ziviler Bekleidung mit dem Fahrrad im Stadtgebiet unterwegs. Vor ihm fuhr ein Roller, an dem ein Versicherungskennzeichen aus dem Vorjahr angebracht war. Der Fahrer des Rollers bog in der Mühlenstraße auf einen Parkplatz ab und parkte sein Kleinkraftrad mit dem Kennzeichen direkt an einer Hauswand, sodass auf den ersten Blick nicht ersichtlich war, dass kein Versicherungsschutz bestand. Der Beamte stellte sich mit seinem Fahrrad direkt vor das Kleinkraftrad, zog seinen Dienstausweis aus dem Portemonnaie und gab sich dem Rollerfahrer als Polizeibeamter zu erkennen. Als er gerade im Begriff war, den Ausweis zurück in die Geldbörse zu stecken, drehte der Fahrer plötzlich den Fahrzeugschlüssel um und gab Gas. Der Beamte blieb mit seinem Fahrrad vor dem Roller stehen, um den Fahrer an einer Flucht zu hindern. Unbeeindruckt dessen setzte dieser sein Kleinkraftrad mit Vollgas in Bewegung und riss den Polizisten mitsamt seinem Fahrrad zu Boden. Die Rechnung des jungen Mannes ging allerdings nicht auf, denn der Beamte hielt ihn fest, sodass er mitsamt seinem Roller ebenfalls stürzte. Durch die Auseinandersetzung schleuderte das Portemonnaie des Polizisten samt Dienstausweis zu Boden. Dieses führte dazu, dass das darin befindliche Bargeld auf dem Parkplatz umherflog. Während der 59-Jährige den Fahrer weiterhin fixierte, sammelten eine Frau und ein Mann die Banknoten sowie die Geldbörse und den Dienstausweis des Beamten ein. Hierfür an dieser Stelle ein sehr herzliches Dankeschön. Der Beamte wurde durch die Auseinandersetzung verletzt. Er begab sich zur medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus und ist bis auf Weiteres nicht dienstfähig. Bei dem Rollerfahrer handelt es sich um einen 16-jährigen Jugendlichen aus Garrel. Er wurde durch Beamte des Einsatz- und Streifendienstes auf die hiesige Dienststelle verbracht, erkennungsdienstlich behandelt und im Anschluss an seine Eltern übergeben.

Cloppenburg - Zeugenaufruf nach Ladendiebstahl

Am Mittwoch, 29. März 2023, kam es um 15.40 Uhr in einem Schuhgeschäft in der Lange Straße zu einem Ladendiebstahl: Ein bislang unbekannter Täter entwendete aus dem Schuhgeschäft ein Paar orange-blaue Sportschuhe und flüchtete im Anschluss auf einem Fahrrad in unbekannte Richtung. Der Mann konnte wie folgt beschrieben werden:

- ca. 35 Jahre alt, - ca. 175 bis 180 cm groß, - schmale Statur, - blaue Augen, - bekleidet mit einer dunklen Baumwollmütze, dunkler Jacke und einem schwarzen Rucksack mit weißer "PUMA"-Aufschrift.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Cloppenburg unter Tel.: (04471) 18600 entgegen.

Cloppenburg - Zeugenaufruf nach Diebstahl eines Lederetuis

Am Montag, 27. März 2023, zwischen 20.30 Uhr und 22.00 Uhr, kam es in einer Tanzschule an der Albert-Einstein-Straße zu einem Diebstahl: Bislang unbekannte Täter entwenden unbemerkt ein blaues Lederetui samt Inhalt aus einer in der frei zugänglichen Garderobe der Tanzschule hängenden Jacke eines 71-jährigen Mannes aus Cloppenburg. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Cloppenburg unter Tel.: (04471) 18600 entgegen.

Cloppenburg - Zeugenaufruf nach Diebstahl eines Mobiltelefons

Am Samstag, 26. März 2023, zwischen 03.00 Uhr und 04.00 Uhr, entwendeten bislang unbekannte Täter in einer Diskothek im Industriezubringer das Mobiltelefon einer 44-jährigen Cloppenburgerin aus deren hinteren Hosentasche. Bei dem Mobiltelefon handelt es sich um ein schwarzes SAMSUNG A6. Dieses war mit einer durchsichtigen Schutzhülle versehen. Zwischen Smartphone und Schutzhülle waren der Bundespersonalausweis der Frau sowie etwas Bargeld untergebracht. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Cloppenburg unter Tel.: (04471) 18600 entgegen.

Cloppenburg - Fahren ohne Fahrerlaubnis auf gestohlenem Roller

Am Mittwoch, 29. März 2023, wurden um 14.00 Uhr in der Werner-Baumbach-Straße ein 18-jähriger und ein 17-Jähriger, beide aus Cloppenburg, auf einem Roller fahrend festgestellt, welcher am zurückliegenden Wochenende von einem Hinterhof in der Straße Pingel-Anton entwendet worden war (wir berichteten: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70090/5472920). Die Jungs gaben den Beamten gegenüber an, den Roller nicht gestohlen, sondern gefunden zu haben. Der 18-Jährige konnte zudem keine Fahrerlaubnis vorweisen. Ihn erwartet nun ein entsprechendes Strafverfahren. Das Kleinkraftrad wurde sichergestellt und an seinen rechtmäßigen Eigentümer übergeben.

Cloppenburg - Fahren unter Alkoholeinfluss

Am Mittwoch, 29. März 2023, wurde um 21.40 Uhr in der Resthauser Straße ein 40-jähriger PKW-Fahrer aus Cloppenburg einer Verkehrskontrolle unterzogen. Hierbei ergab sich der Verdacht, dass er unter Alkoholeinfluss stand. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,69 Promille. Dem 40-Jährigen wurde die Weiterfahrt untersagt. Sein Fahrzeug wurde verschlossen an der Kontrollörtlichkeit abgestellt.

Cloppenburg - Zeugenaufrufe nach Verkehrsunfallfluchten

Am Montag, 29. März 2023, zwischen 10.20 Uhr und 10.35 Uhr, kam es auf dem Parkplatz der Deutschen Post in der Bahnhofstraße zu einer Verkehrsunfallflucht: Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer beschädigte den in einem Parkstreifen stehenden blauen OPEL Astra Station Wagon im Bereich des Außenspiegels an der Fahrerseite eines 43-Jährigen aus Friesoythe. Der Schadensverursacher entfernte sich nach dem Zusammenstoß unerlaubt von der Unfallstelle.

Gegen 15.50 Uhr kann es auf einem Parkplatz in der Soestenstraße zu einer weiteren Unfallflucht: Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer eines schwarzen RENAULT Megane mit Cloppenburger Kennzeichen öffnete die Fahrertür seines PKW so schwungvoll, dass diese gegen einen schwarzen AUDI A3 einer 19-Jährigen aus Cloppenburg stieß und hierdurch Sachschaden im Bereich der hinteren linken Tür in Höhe von 500 Euro verursachte. Der Schadensverursacher entfernte sich von der Örtlichkeit, ohne einen Personalienaustausch zu veranlassen. Der Partner der Geschädigten, ein 18-Jähriger aus Emstek, befand sich zur Unfallzeit im Fahrzeug und beobachtete den Vorfall. Er notierte sich das Kennzeichen des PKW und wandte sich an die Polizei. Die Ermittlungen zum Unfallverursacher dauern derzeit noch an.

Sachdienliche Hinweise nimmt in beiden Fällen die Polizei Cloppenburg unter Tel.: (04471) 18600 entgegen.

Cloppenburg -Auffahrunfall mit einer leicht verletzten Person

Am Mittwoch, 29. März 2023, kam es gegen 13.20 Uhr auf der Emsteker Straße zu einem Verkehrsunfall: Ein 51-jähriger Fahrer eines BMW 320ed Kombi aus Cloppenburg befuhr die Emsteker Straße in Fahrtrichtung Ortsausgang. Kurz vor der Kreuzung Werner-Eckart-Ring musste er verkehrsbedingt abbremsen. Dies erkannte ein 61-jähriger Fahrer eines RENAULT Megane Kombi aus Kluse zu spät und fuhr mit seinem Pkw auf das Fahrzeug des Cloppenburgers auf. Durch den Aufprall erlitt der Cloppenburger leichte Verletzungen. Er begab sich selbstständig in ärztliche Behandlung. Die entstandene Gesamtschadenshöhe beträgt 5000 Euro.

Essen (Oldenburg) - Zeugenaufruf nach Diebstahl eines Rollers

Zwischen Dienstag, 28. März 2023, 21.00 Uhr, und Mittwoch, 29. März 2023, 14.00 Uhr, entwendeten bislang unbekannte Täter in der Löninger Straße den rot-weißen BAOTIAN Roller eines 29-Jährigen aus Essen (Oldenburg). Der Roller war zum Tatzeitpunkt auf dem Parkplatz eines Mehrparteienhauses abgestellt. Im Helmfach des Rollers befand sich die Betriebserlaubnis sowie der Versicherungsnachweis. Der Roller wurde am heutigen Morgen um 09.50 Uhr an der Ahauser Straße auf der Rückseite der dortigen Kläranlage auf einem Fahrradweg entlang der Hase aufgefunden. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Essen (Oldenburg) unter Tel.: (05434) 924700 entgegen.

Essen (Oldenburg) - Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht

Am Dienstag, 28. März 2023, kam es zwischen 07.30 Uhr und 16.10 Uhr auf dem Parkplatz einer Schlachterei in der Waldstraße zu einer Verkehrsunfallflucht: Ein 24-jähriger Mann aus Essen (Oldenburg) hatte seinen silbernen VW Polo am Morgen auf dem dortigen Großraumparkplatz für Angestellte und Arbeiter abgestellt. Nach Feierabend stellte er dann einen frischen Unfallschaden an seinem Fahrzeugheck fest. Die entstandene Schadenshöhe beträgt 500 Euro. Der Schadensverursacher hatte sich unerlaubt entfernt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Essen (Oldenburg) unter Tel.: (05434) 924700 entgegen.

Lindern - Zeugenaufruf nach Diebstahl eines Rasenmähers

Zwischen Samstag, 25. März 2023, 13.00 Uhr, und Montag, 27. März 2023, 12.00 Uhr, entwendeten bislang unbekannte Täter aus einer Lagerhalle im Sandhauk einen grünen VIKING Rasenmäher, Modell 655.3. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Lindern unter Tel.: (05957) 967790 entgegen.

Garrel - Verstoß Pflichtversicherungsgesetz

Am Mittwoch, 29. März 2023, gegen 13.40 Uhr, wurde auf der Hauptstraße zum wiederholten Male eine 26-Jährige Fahrerin eines E-Scooters aus Garrel festgestellt, die für ihren Scooter keinen Versicherungsnachweis erbringen konnte. Der letztmalige Verstoß wurde am 15. Februar 2023 geahndet. Der Frau wurde ein weiteres Mal die Weiterfahrt untersagt und ein Strafverfahren eingeleitet.

Garrel - Tuning

Am Mittwoch, 29. März 2023, wurde gegen 13.00 Uhr auf der Hauptstraße ein 20-jähriger PKW-Fahrer aus Garrel festgestellt, der an seinem VW unter anderem Veränderungen an der Rad-/Reifenkombination vorgenommen hatte, die zum Erlöschen der Betriebserlaubnis geführt hatten. Zudem war das Profil des vorderen linken Reifens derart heruntergefahren, dass das Drahtgewebe bereits sichtbar war. Über diese technischen Veränderungen hinaus war also auch die Verkehrssicherheit des Fahrzeugs wesentlich beeinträchtigt. Dem 20-Jährigen wurde die Weiterfahrt untersagt und ein Verfahren eingeleitet.

