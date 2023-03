Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Nordkreis Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Barßel - Austritt von Diesel in Barßeler Hafen

Am Dienstag, den 28.März 2023, gegen 15.00 Uhr, kam es am Barßeler Hafen zu einer Gewässerverunreinigung: Aus bislang ungeklärter Ursache trat aus einem der dort liegenden Privatboote Diesel in das Hafenbecken aus. Um eine weitere Ausbreitung zu verhindern, wurde durch die Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr Barßel sowie technischen Hilfswerks eine Ölsperre eingerichtet. Das Umweltamt wurde in Kenntnis gesetzt.

Saterland - Fahren ohne Fahrerlaubnis

Am Dienstag, 28. März 2023, wurde gegen 18.35 Uhr in der Hauptstraße ein 15-jähriger Fahrer eines Kleinkraftrades einer Verkehrskontrolle unterzogen. Hierbei stellte sich heraus, dass er nicht im Besitz der hierfür erforderlichen Fahrerlaubnis war. Ihm wurde die Weiterfahrt untersagt, ein Verfahren eingeleitet und seine Eltern in Kenntnis gesetzt.

Friesoythe- Fahren mit nicht zugelassenem PKW

Am Dienstag, den 28.März 2023, gegen 11.00 Uhr, befuhr ein 24-jähriger Saterländer mit seinem PKW die Ellerbrocker Straße. Bei einer Kontrolle wurde festgestellt, dass der PKW des Saterländers nicht zugelassen war. Eine Weiterfahrt wurde untersagt und ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

Friesoythe - Verkehrsunfall

Am Dienstag, 28. März 2023, kam es gegen 09.50 Uhr auf der Bundesstraße B401 zu einem Verkehrsunfall: ein 55-jähriger Fahrer eines Transporters aus Weener und ein 65-jähriger PKW-Fahrer aus Dörpen befuhren in der genannten Reihenfolge die B401 von Papenburg aus kommend in Fahrtrichtung Oldenburg. Im Streckenverlauf setzte der Dörpener zum Überholvorgang an. Als er sich auf gleicher Höhe mit dem Transporter des 55-Jährigen befand, scherte dieser plötzlich aus, um einen vor ihm fahrenden LKW zu überholen. Dabei kam es zum seitlichen Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Es entstand Sachschaden in Höhe von 4000 Euro. Die Unfallbeteiligten blieben unverletzt.

Detern - Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht

Am Dienstag, den 28.März 2023, gegen 08.25 Uhr, befuhr ein 21-Jähriger aus Moormerland mit seinem schwarzen CHEVROLET Aveo die Bundesstraße B72 in Richtung Saterland. Als er in Höhe der Abfahrt Stickhausen eine vor ihm fahrende, weiße Sattelzugmaschine überholen wollte, scherte diese plötzlich nach links aus und touchierte die rechte Seite seines PKW. Hierdurch entstand Sachschaden an der rechten Fahrzeugfront in Höhe von etwa 4000 Euro. Der Fahrer des LKW setzte seine Fahrt fort. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Saterland unter Telefonnummer 04498-923770 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell