Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: weitere Pressemeldung aus dem Landkreis Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Lastrup OT Hemmelte - Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person

Am Dienstag, 28. März 2023, kam es gegen 08.25 Uhr auf der Cloppenburger Straße (B68) zu einem Verkehrsunfall: Ein 18-jähriger PKW-Fahrer aus Affinghausen befuhr in Hemmelte die Suhler Straße in Richtung Bundesstraße B68. Im Kreuzungsbereich Suhler Straße/B68 setzte er trotz für ihn rot zeigender Ampel seine Fahrt geradeaus in Fahrtrichtung Vechta fort. Hierdurch kam es zu einem Zusammenstoß mit einem von rechts kommenden, vorfahrtsberechtigten Sattelzug samt Auflieger, der von einem 42-jährigen, in Polen wohnhaften, Fahrer gelenkt wurde. Dieser hatte zum Unfallzeitpunkt die Cloppenburger Straße (B68) aus Essen (Oldenburg) kommend in Fahrtrichtung Cloppenburg befahren. Beide unfallbeteiligten Fahrzeuge waren nach der Kollision nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Am PKW des 18-Jährigen entstand wirtschaftlicher Totalschaden. Die Gesamtschadenshöhe wird auf 17.000 Euro geschätzt. Der Unfallverursacher wurde durch die Kollision leicht verletzt und zur weiteren medizinischen Versorgung mit dem Rettungswagen in ein umliegendes Krankenhaus gebracht. Der Fahrer des LKW blieb unverletzt.

