Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Nordkreis Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Friesoythe - Fahren ohne Fahrerlaubnis

Am Montag, 27. März 2023, wurde gegen 17.30 Uhr auf der Altenoyther Straße ein 15-jähriger Fahrer eines Kleinkraftrades aus Edewecht einer Verkehrskontrolle unterzogen, nachdem er dort mit 60 km/h unterwegs war. Hierbei stellte sich heraus, dass er nicht im Besitz der hierfür erforderlichen Fahrerlaubnis war. Er konnte den Beamten lediglich eine Mofaprüfbescheinigung vorlegen. Ihm wurde die Weiterfahrt untersagt, seine Eltern in Kenntnis gesetzt und ein Strafverfahren eingeleitet.

Saterland - Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person

Am Montag, den 27.März 2023, gegen 16.20 Uhr, befuhr ein 54-Jähriger aus Rhauderfehn mit seinem MERCEDES Sprinter, die Hauptstraße in Scharrel in Fahrtrichtung Ramsloh. Aus Unachtsamkeit geriet er mit dem linken Vorderreifen gegen eine dortige Verkehrsinsel. Der 54-jährige Fahrer erlitt durch den Unfall leichte Verletzungen und wurde mit dem Rettungswagen in ein umliegendes Krankenhaus gebracht. An seinem PKW und auch auf dem Fahrbahnbelag entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt etwa 3000 Euro.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell