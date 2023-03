Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Bereich Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Cloppenburg - Zeugenaufruf nach Diebstahl einer Handtasche

Am Montag, 27. März 2023, zwischen 15.00 Uhr und 15.45 Uhr, entwendeten bislang unbekannte Täter in einem Verbrauchermarkt an der Soestenstraße das weiße Portemonnaie samt Inhalt einer 61-jährigen Cloppenburgerin aus dem Einkaufswagen. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Cloppenburg unter Tel.: (04471) 18600 entgegen.

Cloppenburg - Fahren ohne Fahrerlaubnis

Am Dienstag, 28. März 2023, gegen 00.15 Uhr sollten ein 16-jähriger Fahrer eines Kleinkraftrades samt 15-jährigem Sozius (beide wohnhaft in Cloppenburg) im Bührener Ring einer Verkehrskontrolle unterzogen werden. Der 16-Jährige hatte das an seinem Roller angebrachte Versicherungskennzeichen bewusst unkenntlich gemacht (hochgeklappt). Der Jugendliche ignorierte zunächst die Anhaltesignale des Funkstreifenwagens und beschleunigte das Kleinkraftrad auf 60 km/h. Als er letztlich zum Anhalten bewegt werden konnte, stellte sich heraus, dass er nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis war. Er konnte den Beamten lediglich eine Mofaprüfbescheinigung aushändigen. Ihm wurde die Weiterfahrt untersagt, ein Strafverfahren eingeleitet und die Fahrzeugschlüssel an seine Erziehungsberechtigten übergeben.

Essen (Oldenburg) - Zeugenaufruf nach Dieseldiebstahl

Zwischen Freitag, 24. März 2023, 16.45 Uhr, und Montag, 27. März 2023, 07.45 Uhr, entwendeten bislang unbekannte Täter von einer Baustelle eines Feinkost-Herstellers in der Straße Up'n Felde mehrere hundert Liter Diesel aus einem dort abgestellten CATERPILLAR Kettenbagger. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Essen (Oldenburg) unter Tel.: (05434) 924700 entgegen.

Emstek - Zeugenaufruf nach Sachbeschädigung

Am Sonntag, 26. März 2023, um 17.15 Uhr, beschädigten bislang unbekannte Täter in der Hesselnfelder Straße die Hauseingangstür eines seit mehreren Jahren leerstehenden Wohnhauses auf einem landwirtschaftlichen Gehöft. Hierdurch entstand Sachschaden in Höhe von 100 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Emstek unter Tel.: (04473) 932180 entgegen.

Löningen - Fahren unter Drogeneinfluss

AM Montag, 27. März 2023, wurde um 17.00 Uhr in der Böener Straße ein 18-jähriger Fahrer eines VW Polo aus Löningen einer Verkehrskontrolle unterzogen. Hierbei ergab sich der Verdacht, dass er unter dem Einfluss berauschender Mittel stehen könnte. Dem 18-Jährigen wurde eine Blutprobe entnommen, die Weiterfahrt untersagt und ein Verfahren eingeleitet.

Garrel - _Tuning

Am Montag, 27. März 2023, wurde um 18.20 Uhr in der Hauptstraße ein 34-jähriger Fahrzeugführer aus Garrel einer Verkehrskontrolle unterzogen. Er hatte die vorderen Seitenscheiben seines PKW verdunkelt, was zu einem Erlöschen der Betriebserlaubnis geführt hatte. Dem 34-Jährigen wurde die Weiterfahrt untersagt und ein Verfahren eingeleitet.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell