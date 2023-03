Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Landkreis Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Lohne - Zeugenaufruf nach Diebstahl eines PKW

Am Montag, 27. März 2023, kam es zwischen 22.00 Uhr und 01.45 Uhr im Adenauerring zum Diebstahl eines PKWs: Bislang unbekannte Täter entwendeten einen zum Tatzeitpunkt vor dem Wohnhaus des 38-jährigen Halters im Adenauerring abgestellten grauen PORSCHE Cayenne S mit schwarzen Felgen. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Lohne unter Tel.: (04442) 808460 entgegen.

Lohne - Verkehrsunfall

Am Sonntag, 26. März 2023, gegen 21.40 Uhr, befuhr ein 48-Jähriger PKW-Fahrer aus Lohne gemeinsam mit einer 47-jährigen Beifahrerin, ebenfalls aus Lohne, die Dinklager Straße in Richtung Lohne, als er von einem 22-Jährigen PKW-Fahrer aus Dinklage mit hoher Geschwindigkeit überholt wurde. Ebenfalls in gleicher Richtung, linksseitig in einer Seitenstraße neben dem PKW des 22-jährigen Dinklagers, fuhr ein 26-Jähriger PKW-Fahrer aus Dinklage, ebenfalls mit erhöhter Geschwindigkeit. Dieser stieß plötzlich von der Seitenstraße aus kommend durch eine Hecke, welche diese von der Dinklager Straße trennte, und kollidierte seitlich mit dem Pkw des 22-Jährigen. Durch den Zusammenstoß stieß das Fahrzeug des 22-Jährigen gegen ein Carport. Am Carport, sowie an darunter gelagerten Gegenständen, entstand Sachschaden. Auch die beiden Unfallbeteiligten wurden leicht verletzt. Gegen sie wurden mehrere Strafverfahren, unter anderem wegen Gefährdung des Straßenverkehrs und Verdacht eines Kraftfahrzeugrennens, eingeleitet. Ihre Führerscheine wurden beschlagnahmt. Beide Pkw waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Die Schadenshöhe beläuft sich auf insgesamt 58.150,00 EUR.

Vechta - Sachbeschädigung an Kfz

Am Donnerstag, 23. März 2023, in der Zeit von 15.00 Uhr bis 20.30 Uhr, stellte eine 43-Jährige aus Vechta ihren silbernen Pkw SKODA Yeti ordnungsgemäß auf dem Parkplatz "Neuer Markt" in Vechta ab. Als sie ihr Fahrzeug wieder in Gebrauch nehmen wollte, stellte fest, dass die Windschutzscheibe zerkratzt war. Zeugen werden gebeten, sich unter Tel.: (04441) 9430 mit der Polizei in Vechta in Verbindung zu setzen.

Vechta - Verstoß gegen Pflichtversicherungsgesetz

Am Freitag, 24. März 2023, um 08.00 Uhr, befuhr eine 17-Jährige aus Vechta mit einem E-Scooter die Antoniusstraße in Vechta, obwohl für ihren Scooter kein Versicherungsschutz bestand. Zudem nutzte die 17-Jährige während der Fahrt ein Mobiltelefon. Die Weiterfahrt wurde ihr untersagt und ein Verfahren eingeleitet.

Vechta - Urkundenfälschung, Verstoß Pflichtversicherungs- und Kraftfahrtsteuergesetz

Am Sonntag, 26. März 2023, wurde um 14.20 Uhr auf dem Visbeker Damm ein 23-jähriger PKW-Fahrer aus Vechta einer Verkehrskontrolle unterzogen. Hierbei stellte sich heraus, dass sein Fahrzeug seit mehr als 1 ½ Jahren weder zugelassen, noch versichert war. Den Beamten wurde bei der Kontrolle der Fahrzeugpapiere ein gefälschtes Versicherungsdokument vorlegt. Dieses wurde sichergestellt. Dem 23-Jährigen wurde die Weiterfahrt untersagt und ein Strafverfahren eingeleitet.

Vechta - Brand mehrerer Mülltonnen

Am Freitag, 24. März 2023, 22.30 Uhr, gerieten in Vechta, Am Wiehbusch, aus bislang ungeklärter Ursache drei Mülltonnen in Brand. Das Feuer konnte durch Anwohner und den Brandentdecker eigenständig gelöscht werden. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf 300,00 Euro.

Vechta - Küchenbrand

Am Sonntag, 26. März 2023, kam es gegen 12.30 Uhr in der Küche einer Anliegerwohnung im Heidewinkel zu einem kleinen Küchenbrand, nachdem die dortigen Bewohner eine Pfanne auf dem Herd vergessen hatten. Das Feuer konnte mit eigenen Mitteln selbstständig gelöscht werden. Es entstand weder Personen-, noch Gebäudeschaden. Lediglich das Inventar der Küche wurde durch Qualm in Mitleidenschaft gezogen. Die Höhe des entstandenen Sachschadens wird auf 10000 Euro geschätzt. Die Feuerwehr Vechta erschien mit vier Fahrzeugen und 30 Kameraden vor Ort. Ihr Einsatz war aber nicht mehr erforderlich.

Vechta - Fahren unter Alkoholeinfluss

Am Samstag, 25. März 2023, gegen 01.40 Uhr, befuhr ein 45-Jähriger aus Bühren mit einem Pkw die Straße Vechtaer Marsch in Vechta, obwohl er unter Alkoholeinfluss stand. Der Atemalkoholgehalt wurde mit 0,48 Promille gemessen. Die Weiterfahrt wurde untersagt.

Vechta - Verkehrsunfall

Am Freitag, 24. März 2023, gegen 08.00 Uhr, beabsichtigte eine 34-Jährige aus Lohne mit ihrem Pkw vom Falkenweg nach links auf die Oldenburger Straße in Vechta abzubiegen. Dabei übersah sie eine 48-Jährige aus Goldenstedt, die mit ihrem Pkw die Oldenburger Straße in Richtung Stadtmitte befuhr. Im Bereich einer Grundstücksein- bzw. -ausfahrt kam es dann zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Die Unfallbeteiligten blieben unverletzt. An den beteiligten Pkws entstand ein Gesamtschaden von 22.000,00 EUR.

Bakum - Verstoß Pflichtversicherungsgesetz

Am Sonntag, 26. März 2023, wurde gegen 20.55 Uhr auf der Harmer Straße ein 24-jähriger Fahrer eines E-Scooters einer Verkehrskontrolle unterzogen, nachdem für seinen Scooter kein Versicherungsschutz bestand. Ihm wurde die Weiterfahrt untersagt und ein Verfahren eingeleitet.

Visbek - Fahren unter Drogeneinfluss

Am Sonntag, 26. März 2023, gegen 21.40 Uhr, wurde in der Straße Hagstedt ein 33-jähriger PKW-Fahrer aus Visbek einer Verkehrskontrolle unterzogen. Hierbei ergab sich der Verdacht, dass er unter Drogeneinfluss stand. Ein duchgeführter Drogen-Vortest verlief positiv, sodass dem Visbeker eine Blutprobe entnommen wurde. Ihm wurde die Weiterfahrt untersagt und ein Verfahren eingeleitet.

Visbek - Tuning

Am Donnerstag, 23. März 2023, um 16.45 Uhr, wurde ein 20-jähriger Fahrzeugführer aus Cloppenburg in der Straße Meyerhöfen einer Verkehrskontrolle unterzogen. Er hatte Schlussleuchten an seinem Pkw verbaut, welche über keinerlei Genehmigungen oder Gutachten verfügten und somit nicht für den öffentlichen Straßenverkehr zulässig sind. Weiterhin hatte er an den hinteren Seitenscheiben seines Fahrzeugs Tönungsfolie angebracht, welche ebenfalls über keinerlei Genehmigung oder Gutachten verfügt. Diese Veränderungen hatten ein Erlöschen der Betriebserlaubnis für das Fahrzeug zur Folge. Dem 20-Jährigen wurde die Weiterfahrt untersagt und ein Verfahren eingeleitet.

Visbek - Fahren ohne Fahrerlaubnis

Am Freitag, 24. März 2023, gegen 13.35 Uhr, versuchte ein 71-jähriger PKW-Fahrer aus Großenkneten sich einer Verkehrskontrolle in Visbek, im Bereich Hoher Weg und Hagstedt mit hoher Geschwindigkeit zu entziehen. Hierbei befuhr er einen ungepflasterten Verbandsweg und beschädigte die Ölwanne des Pkw, wodurch sein Fahrzeug nicht mehr fahrbereit war. Durch die Beschädigung am Pkw entstand eine 350 m lange Ölspur. Das Fahrzeug wurde abgeschleppt. Die Schadenshöhe beläuft sich auf 8000,00 EUR. Im Zuge der polizeilichen Unfallaufnahme stellte sich zudem heraus, dass der Unfallverursacher keine Fahrerlaubnis hatte.

Dinklage OT Bünne - Pedelec-Fahrer nach Sturz lebensgefährlich verletzt

Am Sonntag, 26. März 2023, gegen 14.50 Uhr, befuhr ein 69-Jähriger aus Dinklage mit einem Pedelec den Radweg entlang der Badberger Straße in Fahrtrichtung Badbergen. Im Streckenverlauf kam er alleinbeteiligt zu Fall und zog sich lebensgefährliche Kopfverletzungen zu. Er wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein umliegendes Krankenhaus geflogen.

