Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Singen, Lkr. Konstanz) Randalierer beschädigen Scheibe an Friseur-Geschäft

Singen (ots)

Randalierer waren am Wochenende in der "Enge Straße" unterwegs. Im Zeitraum von Samstag, 15 Uhr, bis Sonntag, 12 Uhr, beschädigten Unbekannte die Schaufensterscheibe eines dortigen Friseurgeschäfts. Die Randalierer schlugen die äußere der beiden Doppelglasscheiben ein und verursachten dadurch einen Schaden in Höhe von mehreren hundert Euro. Hinweise auf die unbekannten Täter nimmt das Polizeirevier Singen, Tel. 07731 888-0, entgegen.

