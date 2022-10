POL-KN: (Stockach, Lkr. Konstanz) Unfallflucht - Schwarzen BMW angefahren und geflüchtet

Stockach (ots) - In mehrere Gartenlauben der Schrebergartenanlage "Am Osterholz" sind unbekannte Täter im Zeitraum von Freitagabend, 18 Uhr, bis Samstagmittag, 13:30 Uhr, eingebrochen. Die Täter brachen an acht verschlossenen Lauben die Eingangstüren auf und durchsuchten anschließend die Innenräume. Soweit bislang bekannt erbeuten sie dabei lediglich eine Flasche ...

mehr