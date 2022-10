POL-KN: (Tuttlingen) Schaden am Garagentor- Polizei sucht Zeugen

Tuttlingen (ots) - Weil sie auf regennasser Straße mit abgefahrenen Reifen unterwegs war, hat eine Autofahrerin am Sonntag gegen 23.00 Uhr auf der Bundesstraße 523 auf Höhe Esslingen einen Unfall gebaut. Eine 21-jährige Audi A3 Fahrerin kam wegen Aquaplaning nach rechts von der Straße ab und prallte gegen die Schutzplanke. An ihrem Auto entstand Blechschaden in Höhe von rund 4.000 Euro Rückfragen bitte an: Nicole ...

