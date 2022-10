Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Stockach, Lkr. Konstanz) Unbekannte brechen in Gartenlauben ein - Polizei bittet um Hinweise

Stockach (ots)

In mehrere Gartenlauben der Schrebergartenanlage "Am Osterholz" sind unbekannte Täter im Zeitraum von Freitagabend, 18 Uhr, bis Samstagmittag, 13:30 Uhr, eingebrochen. Die Täter brachen an acht verschlossenen Lauben die Eingangstüren auf und durchsuchten anschließend die Innenräume. Soweit bislang bekannt erbeuten sie dabei lediglich eine Flasche Alkoholika und einen Wasserpumpenmotor. Die Höhe des an den aufgebrochenen Türen entstandenen Sachschadens ist noch nicht bekannt. Sachdienliche Hinweise auf die unbekannten Täter nimmt das Polizeirevier Stockach, Tel. 07771 9391-0, entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell