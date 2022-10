Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Tuttlingen) Fensterscheibe eines Wohnhauses beschädigt- Zeugen gesucht

Tuttlingen (ots)

Eine Sachbeschädigung begangen haben unbekannte Täter am Sonntagmorgen, gegen 5 Uhr, auf dem Flachsweg. Unbekannte schlugen im Erdgeschoß eine Fensterscheibe am Gebäude Nummer 7 ein. Ein Zeuge hörte unmittelbar zuvor eine weibliche und zwei männliche Stimme, die nach dem Klirren der Glasscheibe mit einem Auto davonfuhren. Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist der Polizei noch nicht bekannt. Hinweise zu den Tätern erbittet die Polizei in Tuttlingen unter der Telefonnummer 07461 941-0.

