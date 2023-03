Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

Friesoythe OT Ikenbrügge - Verkehrsunfallflucht unter Alkoholbeeinflussung mit anschließender Flucht und intensiven Fahndungsmaßnahmen nach flüchtigem Fahrzeugführer

Am Sonntag, den 26. März 2023, gegen 21.15 Uhr, befuhr eine Streifenwagenbesatzung des Polizeikommissariats Friesoythe die Barßeler Straße in Richtung Friesoythe, In der Ortschaft Ikenbrügge kam ihr ein Mercedes-Benz CL AMG mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit entgegen. Die Beamten wendeten daraufhin ihr Fahrzeug und folgten dem PKW in Richtung Bundesstraße B401. Der Fahrer setzte seine Fahrt mit weiterhin stark überhöhter Geschwindigkeit fort. Ausgangs einer Linkskurve geriet der Mercedes nach rechts von der Fahrbahn ab, schleuderte um die eigene Achse und kam auf einem angrenzenden Acker zum Stehen. Der Fahrer, sowie ein weiterer Fahrzeuginsasse, flüchteten fußläufig von der Unfallstelle. Drei weitere, im PKW befindliche Personen, verlieben im Fahrzeug. Der zunächst geflüchtete Insasse, ein 23-jähriger Mann aus Garrel, kehrte freiwillig zum verunfallten PKW zurück. Im Rahmen einer Fahndung konnte der Fahrer unter Einbeziehung eines Polizeihubschraubers im Nahbereich der Unfallstelle gestellt werden. Er wies sich zunächst mit einem gefälschten Führerschein aus. Darüber hinaus stellte sich heraus, dass er unter Alkoholeinfluss stand. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,33 Promille. Nachdem ihm im Krankenhaus eine Blutprobe entnommen worden war, wurde der Fahrer erkennungsdienstlich behandelt, sodass er letztlich zweifelsfrei identifiziert werden konnte: Es handelt sich um einen 20-jährigen Mann mit ausländischer Staatsbürgerschaft, der sich aktuell in Garrel aufhält. Gegen den 20-Jährigen wurden mehrere Strafverfahren eingeleitet. Die weiteren, ebenfalls in Garrel wohnhaften vier Fahrzeuginsassen (20, 22, 23 und 25 Jahre alt), blieben unverletzt. Durch den Unfall entstand Sachschaden in Höhe von etwa 3300 Euro.

