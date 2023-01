Feuerwehr Wetter (Ruhr)

FW-EN: Wetter - Verkehrsunfall auf der Hagener Straße

Bild-Infos

Download

Wetter (Ruhr) (ots)

Die Löscheinheiten Volmarstein, Grundschöttel, Wengern und Alt-Wetter wurden am Mittwoch, 04.01.2023 um 14:44 Uhr zu einem gemeldeten Verkehrsunfall zwischen zwei Fahrzeugen auf der Hagener Straße alarmiert. Hier waren aus ungeklärter Ursache zwei Fahrzeuge frontal ineinander gefahren. Die Fahrzeugführer der Fahrzeuge konnten die Pkws selbstständig verlassen, sodass bis auf das Hilfeleistungslöschfahrzeug der Löscheinheit Volmarstein alle auf der Anfahrt befindlichen Einsatzkräfte die Einsatzfahrt abbrechen konnten. Zwei verletzte Personen wurden an den Rettungsdienst und den Notarzt übergeben, wovon eine Person in ein nahe gelegenes Krankenhaus verbracht worden ist. Die andere konnte nach einer ambulanten Behandlung vor Ort verbleiben. Auslaufende Betriebsmittel wurden abgestreut. Die Fahrzeugbatterien wurden abgeklemmt und die beschädigten Fahrzeuge durch ein Abschleppunternehmen aufgenommen. Durch die Rufbereitschaft des Stadtbetriebes wurden zwei Warnschilder aufgestellt. Die ausgerückten ehrenamtlichen Einsatzkräfte konnten den Einsatz nach einer guten Stunde beenden. Zur Klärung der Unfallursache war die Polizei ebenfalls vor Ort.

Das beigefügte Bildmaterial darf unter der Nennung "Feuerwehr Wetter (Ruhr)" gerne kostenlos verwendet werden.

Original-Content von: Feuerwehr Wetter (Ruhr), übermittelt durch news aktuell