Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Zweibrücken - Trunkenheitsfahrt unter Betäubungsmitteleinfluss

Zweibrücken (ots)

Zeit: 15.03.2023, 19:30 Uhr

Ort: Zweibrücken, Gottlieb-Daimler-Brücke. SV: Ein 24-jähriger Pkw-Fahrer wurde dabei betroffen, wie er mit seinem Fahrzeug am öffentlichen Straßenverkehr teilnahm, obwohl er augenscheinlich unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Dem jungen Mann, der einen freiwilligen Drogenvortest, und damit die Chance, den Verdacht der Beamten eventuell ausräumen zu können, ablehnte, wurde auf der Polizeiwache eine Blutprobe entnommen. Gegen ihn wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren wegen des Verdachts des Fahrens unter Drogeneinfluss eingeleitet, in dem ihm ein Bußgeld in Höhe von 500 Euro und ein einmonatiges Fahrverbot droht. |pizw

Original-Content von: Polizeidirektion Pirmasens, übermittelt durch news aktuell