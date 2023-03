Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Versuchte Diebstähle in Wardenburg +++ Zeugen gesucht

Delmenhorst (ots)

Bislang unbekannte Personen versuchten, in der Nacht von Sonntag, 12. März 2023, auf Montag, 13. März 2023, Diebesgut aus einem Garagenkomplex in der Straße Am Wurthof zu erbeuten.

Sie öffneten hierzu zwei unverschlossene Garagen sowie die Ladefläche eines unbeladenen Anhängers. Im Anschluss verließen sie erfolglos die Tatörtlichkeit.

Anwohner, die in der Zeit von 18:00 Uhr bis 8:00 Uhr verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben, werden gebeten, sich unter 04431/941-115 mit der Polizei Wildeshausen in Verbindung zu setzen.

