POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Verkehrsunfall auf der Bundesstraße 213 in der Gemeinde Dötlingen

Delmenhorst (ots) - Bei einem Verkehrsunfall am Montag, 13. März 2023, gegen 06:45 Uhr, im Kreuzungsbereich der Elbinger Straße und der Düsternortstraße in Delmenhorst entstand hoher Sachschaden. Zum Unfallzeitpunkt befuhr eine 46-jährige Frau aus Delmenhorst mit ihrem Kia die Elbinger Straße in Richtung der Straße "Am Stadion". Eine 61-Jährige aus Delmenhorst ...

mehr