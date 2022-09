POL-HI: Nachtrag tel. Erreichbarkeit Polizeistation Gronau - Störung behoben

Hildesheim (ots) - ELZE - (jpm) Die Polizeistation Gronau ist derzeit aufgrund einer technischen Störung telefonisch nicht erreichbar. Im Bedarfsfall können sich Bürgerinnen und Bürger an der Polizeikommissariat Elze unter der Nr. 05068/9303-0 wenden. In dringenden Fällen ist der Notruf 110 zu wählen. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Hildesheim ...

