POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: NACHTRAG mit ZEUGENAUFRUF +++ Wieder vermehrt Schockanrufe von falschen Polizeibeamten registriert +++ In zwei Fällen wurden hohe Geldbeträge übergeben

Delmenhorst (ots)

Am Donnerstag, 9. März 2023, gegen 17:50 Uhr, kam es in Nordenham auf dem Parkplatz einer Bäckerei im Mittelweg nach vorangegangenen Schockanrufen zu einer Geldübergabe an einen der Betrüger, welcher sich als vermeintlichen Polizeibeamten ausgab.

Die Polizei Brake fahndet nach dem Täter, der das Geld auf dem Parkplatz der Bäckerei angenommen hat. Der Geldabholer wird wie folgt beschrieben:

- männlich - ca. 25-30 Jahre alt - ca. 170 cm groß - trug einen dunklen drei- bis fünf-Tage-Bart, welcher partiell von einer blauen OP-Maske bedeckt wurde - europäisches Erscheinungsbild - gepflegtes Äußeres - normale/unauffällige Gangart - unbekannt, ob Schmuck, Tattoos, etc. getragen wurden - hellgraue Mütze - dunkelbraune/grünliche Steppjacke - "normale" Jeans

Zeugen, die Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise geben können, werden gebeten sich bei der Polizei Brake unter der Telefonnummer 04401/ 935-0 zu melden.

In den vergangenen Tagen waren im Zuständigkeitsbereich der Polizeiinspektion Delmenhorst/Oldenburg-Land/Wesermarsch wieder vermehrt Schockanrufe von falschen Polizeibeamten zu verzeichnen.

Die professionell agierenden Banden telefonieren dabei ganze Straßenzüge ab und berichten in den Gesprächen, dass nahe Angehörige einen schweren Verkehrsunfall verursacht hätten und nun ein Geldbetrag hinterlegt werden muss, um beispielsweise einer Haftstrafe zu entgehen.

In den meisten Fällen haben die Angerufenen richtig reagiert und die Gespräche einfach beendet. Leider ist es in zwei Fällen aber zur Übergabe hoher Geldbeträge gekommen. Im Landkreis Oldenburg wurden am Mittwoch, 08. März 2023, 75.000 Euro, im Landkreis Wesermarsch am Donnerstag, 09. März 2023, 45.000 Euro an Abholer übergeben.

Die Polizei rät erneut:

- Seien Sie misstrauisch - Beenden Sie das Gespräch - Die echte Polizei fordert keine Kautionen - Werden Sie hellhörig bei Geldforderungen von Polizeibeamten oder Angehörigen - Geben Sie keine Auskünfte zu Vermögensverhältnissen - Nehmen Sie Kontakt zu Angehörigen auf (In diesem Fall sehr wichtig: Kontakt zu Angehörigen oder vll. der Person, die vorgibt anzurufen, unter der alten und bereits bekannten Nummer.) - Nehmen Sie Kontakt zur 'richtigen' Polizei auf - Legen Sie einen Zettel mit der Erreichbarkeit der örtlichen Polizei neben das Telefon - Vertrauen Sie sich den Mitarbeitenden in der Bank an - Übergeben oder überweisen Sie auf gar keinen Fall Geld

