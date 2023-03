Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Verkehrsunfall mit 5 beteiligten Fahrzeugen auf der B212 +++ eine Person leicht verletzt +++ Zeugen gesucht

Delmenhorst (ots)

Am Montag, 13. März 2023, ca. 06:35 Uhr, waren insgesamt fünf Fahrzeuge an einem Verkehrsunfall auf der Bundesstraße 212 (Golzwarderwurp), in Höhe der Straßenmeisterei, beteiligt.

Ein 24-jähriger Fahrer eines Pkw-Audi befuhr zum Unfallzeitpunkt mit seinem Pkw die B212 in Richtung Norden und bremste seinen Pkw aus bislang ungeklärter Ursache bis zum Stillstand ab.

Ein 56-jähriger Fahrer eines Pkw-BMW befuhr die B212 unmittelbar hinter dem 24-Jährigen, er erkannte die Verkehrssituation und konnte dem Pkw-Audi ausweichen. Ein dahinterfahrender 58-jähriger Mann konnte seinen Pkw-VW nicht mehr rechtzeitig bremsen, sodass er hinten auf den Pkw-BMW auffuhr.

In der Folge schätzte ein 54-jähriger, dahinterfahrender Pkw-Volvo Fahrer die Situation richtig ein und konnte rechtzeitig bremsen. Ein hinter ihm fahrender 38-jähriger VW-Transporter Fahrer konnten einen Zusammenstoß nicht mehr verhindern und fuhr auf den Pkw des 54-Jährigen auf.

Durch den Zusammenstoß wurde der 54-jährige Mann aus Brake leicht verletzt. Eine Versorgung durch Rettungskräfte vor Ort war nicht erforderlich.

An den Fahrzeugen entstanden Sachschäden im Gesamtwert von ca. 15.000 Euro.

Der Pkw-Volvo, der Pkw-VW und der Transporter waren durch den Zusammenstoß nicht mehr fahrbereit und mussten von einem örtlichen Abschleppunternehmen von der Unfallstelle geborgen werden. Für die Dauer der Unfallaufnahme und die Bergung der Fahrzeuge wurde die B212 halbseitig gesperrt, es kam zeitweise zu erheblichen Verkehrsbehinderungen.

Gegen den 38-jährigen Braker wurden ein Strafverfahren wegen der Fahrlässigen Körperverletzung sowie ein Verkehrsordnungswidrigkei-ten-Verfahren eingeleitet.

Gegen den 24-jährigen Braker und den 58-jährigen Braker wurden jeweils Verkehrsordnungswidrigkeiten-Verfahren eingeleitet.

In dem Zusammenhang sucht die Polizei Brake nach weiteren Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang machen können. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich mit der Polizei Brake unter der Telefonnummer 04401/935-0, in Verbindung zu setzen.

