Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Anwohner verstirbt nach Feuer in Einfamilienhaus

Tranow (Landkreis Rostock) (ots)

In Tarnow bei Bützow ist es am Montagmorgen zu einem Brand in einem Einfamilienhaus gekommen, in deren Folge ein 84-Jähriger ums Leben kam. Der Vorfall ereignete sich gegen 06:15 Uhr. Aus bislang unbekannter Ursache fing ein Sofa im Haus Feuer. Der 84-jährige Bewohner des Hauses wurde durch die Rettungskräfte unverzüglich geborgen und reanimiert. Er verstarb noch vor Ort, vermutlich in Folge einer Rauchgasvergiftung. Der Sachschaden beläuft sich auf mehrere tausend Euro. Das Feuer wurde durch die Kameraden der freiwilligen Feuerwehr Tarnow gelöscht. Vor Ort sicherte die Kriminalpolizei Spuren am Tatort. Auch ein Brandursachenermittler kam zum Einsatz. Die Ermittlungen hierzu dauern an. Tobias Gläser

