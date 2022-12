Polizei Gütersloh

POL-GT: 26-jähriger BMW Fahrer lässt verunfallten Wagen zurück

Gütersloh (ots)

Rheda-Wiedenbrück (FK) - Die Polizei Gütersloh sucht Zeugen nach einem Unfall mit Flucht in Höhe der Einmündung Buschweg/ Am Hellweg zwischen Langenberg und Batenhorst. Zeugen wurden auf einen verunfallten Pkw aufmerksam, welcher auf der Seite im Graben neben der Straße lag und informierten die Polizei. Erste Ermittlungen ergaben, dass der BMW durch den 26-jährigen Nutzer am frühen Donnerstagmorgen (22.12., ca. 02.00 Uhr) gefahren worden ist. Der Rheda-Wiedenbrücker fuhr aus Richtung Langenberg kommend auf dem Buschweg, als er unmittelbar hinter der Einmündung Am Hellweg nach rechts von der Straße abkam und mit dem Wagen zur Seite kippte. Nach dem Unfall flüchtete der Fahrer zu Fuß. Neben dem Schaden an dem Auto entstand auch Flurschaden. Die Polizei Gütersloh hat ein Ermittlungsverfahren zu der Unfallflucht eingeleitet. Der BMW wurde sichergestellt. Hinweise und Angaben zu dem Unfall, dem Unfallfahrer und möglichen Beifahrern nimmt die Polizei Gütersloh unter der Telefonnummer 05241 869-0 entgegen.

