POL-Einsatz: Kurdenmarsch 2023 - 4. Etappe

Reutlingen/Tübingen (ots)

Mit Verspätung startete heute, 08. Februar, um 10:40 Uhr die 4. Etappe des Kurdenmarsches. Zunächst führte der Aufzug durch das Stadtgebiet Reutlingen und dann nach Kirchentellinsfurt. Die ca. 100 Teilnehmerinnen und Teilnehmer fuhren dann am späten Nachmittag nach Tübingen. Dort gab es einen weiteren Aufzug durch das Stadtgebiet Tübingen. Die Demonstration endete gegen 19:30 Uhr in der Schellingstraße in Tübingen nach einer Abschlusskundgebung.

Im Gesamten verlief die heutige Versammlung friedlich. Nur in der Mittagszeit kam es am Rande der Demo zu einer Körperverletzung. Eine Frau wurde dabei leicht verletzt. Außerdem kam es am Nachmittag zu zwei Würfen mit Plastikflaschen aus Reihen der Demonstranten, die sich vermutlich von vorbeifahrenden Autofahrern provoziert fühlten. Dabei wurde niemand verletzt.

Zu kurzzeitigen Verkehrsstörungen kam es lediglich in Reutlingen im Bereich Wannweiler Straße, L 379.

Original-Content von: Polizeipräsidium Einsatz, übermittelt durch news aktuell