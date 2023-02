POL-Einsatz: Kurdenmarsch 2023 - 3. Etappe

Ludwigsburg/Stuttgart (ots) - Am heutigen Tag, 06. Februar 2023, startete gegen kurz nach zehn Uhr die 2. Etappe des Kurdenmarsches. Die Strecke führte über gut 18 km von Ludwigsburg nach Stuttgart. In der Spitze bestand der Aufzug aus bis zu 135 Teilnehmerinnen und Teilnehmer. Um die Mittagszeit wurde an der JVA Stammheim noch eine Zwischenkundgebung durchgeführt. Gegen kurz nach 17 Uhr traf der Aufzug am ...

mehr