Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Landkreis Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Visbek - Zeugenaufruf nach Farbschmierereien

Zwischen Mittwoch, dem 01. März 2023, 00.00 Uhr, und Dienstag, dem 21. März 2023, 11.45 Uhr, kam es im Bereich der Hauptstraße zu Farbschmierereien im Bereich des Kreisels Astruper Straße bis hin zum Visbeker Damm. Zudem wurden zwei Verkehrsschilder an den Ortseingängen im Dorfkern entwendet (20 km/h). Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Visbek unter Tel.: (04445) 950470 entgegen.

Vechta - Zeugenaufruf nach Diebstahl eines Pedelecs

Am Sonntag, 26. März 2023, zwischen 03.00 Uhr und 11.00 Uhr, entwendeten bislang unbekannte Täter das FISCHER Pedelec eines 51-jährigen Mannes aus Vechta. Das Fahrrad verfügt über eine 7-Gang-Kettenschaltung. Es war im Tatzeitraum an der Wohnanschrift des Geschädigten im Pagensterweg abgestellt und mit einer Wetterschutzplane abgedeckt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Vechta unter Tel.: (04441) 9430 entgegen.

Vechta - Zeugenaufruf nach Sachbeschädigungen

Zwischen Sonntag, 26. März 2023, 18.30 Uhr, und Montag, 27. März 2023, 07.30 Uhr, beschädigten bislang unbekannte Täter in der Großen Straße, Höhe des dortigen Euroshops, ein dort abgestelltes blauen BMW 323 CI Cabrio eines 29-Jährigen aus Vechta, indem sie Lack und Cabrioverdeck zerkratzten sowie den rechten Außenspiegel abrissen. Hierdurch entstand Sachschaden in Höhe von 2500 Euro. Zwischen Sonntag, 26. März 2023, 22.45 Uhr, und Montag, 27. März 2023, 08.00 Uhr, wurden mehrere Schaukästen des Kinos an der Kolpingstraße durch bislang unbekannte Täter mutwillig zerstört. Hierdurch entstand Sachschaden in Höhe von 1000 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt in beiden Fällen die Polizei Vechta unter Tel.: (04441) 9430 entgegen.

Vechta - Verkehrsunfall mit leicht verletzter Person

Am Montag, 27. März 2023, gegen 12.35 Uhr, befuhr ein 42-Jähriger aus Twistringen mit einem Lkw in Vechta den Visbeker Damm in Fahrtrichtung Visbek. Aus bislang ungeklärter Ursache geriet er im Streckenverlauf in den Gegenverkehr und stieß dort mit einem entgegenkommenden 58-jährigen Pkw-Fahrer aus Vechta zusammen. Durch den Zusammenstoß kam der Pkw des Vechtaers nach links von der Fahrbahn ab und prallte gegen ein Wohnhaus. Hierdurch zog sich der 58-jährige leichte Verletzungen zu. Er wurde mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus verbracht. Die Schadenshöhe beläuft sich auf 12.000,00 EUR.

Vechta - Verkehrsunfall

Am Montag, 27. März 2023, gegen 15.10 Uhr, befuhr ein 53-Jähriger aus Diepholz mit seinem Pkw die Kolpingstraße in Vechta. Als er nach links in die Bahnhofstraße abbiegen wollte, übersah er eine 56-jährige Pkw-Fahrerin aus Lohne. Es kam zum Zusammenstoß, wodurch beide Beteiligten leicht verletzt und die 56-jährige Lohnerin in ein Krankenhaus verbracht wurde. Beide Pkw waren nicht mehr fahrbereit. Die entstandene Schadenshöhe beläuft sich auf 12.000,00 EUR.

Vechta - Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht

Am Montag, 27. März 2023, in der Zeit von 18.50 Uhr bis 19.20 Uhr, beschädigte ein bislang unbekannter Fahrzeugführer beim Ein- oder Ausparken auf einem Parkplatz eines Supermarktes in Vechta, Oyther Straße, den dort abgestellten grauen OPEL Astra Sportstourer einer 35-jährigen Frau aus Vechta und verursachte Lackschaden im Bereich der Beifahrertür in Höhe von 1000 Euro. Der Schadensverursacher entfernte sich vom Unfallort, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Vechta unter der Telefon-Nummer 04441-943-0 entgegen.

Lohne - Brand eines PKW

Am Montag, 27. März 2023, geriet zwischen 08.35 Uhr und 08.45 Uhr aus bislang ungeklärter Ursache in der Bakumer Straße der PKW eines 32-jährigen Mannes aus Vechta im Bereich des Motorraums in Brand. Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr Lohne erschienen vor Ort und konnte den Brand löschen. Die entstandene Schadenshöhe wird auf 3000 Euro beziffert.

Lohne - Zeugenaufruf nach Sachbeschädigungen

Zwischen Samstag, 18. März 2023, 22.00 Uhr, und Sonntag, 19. März 2023, 08.00 Uhr, zerstörten bislang unbekannte Täter im Jagdweg den Außenspiegel des grauen VW Caddy eines 46-jährigen Mannes aus Lohne. Hierdurch entstand Sachschaden in Höhe von 300 Euro. Am Dienstag, 21. März 2023, zwischen 17.00 Uhr und 20.00 Uhr, beschädigten bislang unbekannte Täter in der Wachtelstraße das Balkongeländer sowie den Satelliten eines 41-jährigen Anwohners. Es entstand Sachschaden in Höhe von 500 Euro. Am Freitag, 24. März 2023, zwischen 15.00 Uhr und 16.00 Uhr, beschädigten bislang unbekannte Täter in der Raiffeisenstraße das Dach und die Motorhaube eines blauen VW T-ROC eins 71-jährigen Mannes aus Lohne. Sachdienliche Hinweise nimmt in beiden Fällen die Polizei Lohne unter Tel.: (04442) 808460 entgegen.

Lohne - Verstoß Pflichtversicherungsgesetz

Am Sonntag, 26. März 2023, 20.55 Uhr, wurde auf der Harmer Straße ein 24-jähriger Mann aus Bakum auf einem E-Scooter festgestellt, an dem ein veraltetes Versicherungskennzeichen angebracht war. Ihm wurde die Weiterfahrt untersagt und ein Strafverfahren eingeleitet. Gegen die Halterin des E-Scooters, eine 19-Jährige aus Bakum, wurde ein gesondertes Verfahren eingeleitet, weil sie zugelassen hatte, dass der 19-Jährige den Scooter trotz fehlendem Versicherungsschutz im öffentlichen Verkehrsraum führte.

Lohne - Verkehrsunfall

Am Montag, 27. März 2023, gegen 03.30 Uhr, befuhr ein 55-Jähriger aus Lohne mit einem Lkw in Lohne die Landwehrstraße in Fahrtrichtung Bundesstraße B69, als er aus bislang ungeklärter Ursache plötzlich nach rechts von der Fahrbahn abkam und auf der erhöhten Berme in Schräglage zum Stillstand kam. Der Fahrzeugführer blieb unverletzt. Die Schadenshöhe ist noch nicht bekannt.

Lohne - Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht

Am Montag, 27. März 2023, kam es um 07.30 Uhr auf der Diepholzer Straße zu einer Verkehrsunfallflucht: Zwischen dem Daimler Truck Atego einer 38-Jährigen aus Sulingen und einem bislang unbekannten LKW mit Sattelauflieger (Plane) kam es im Begegnungsverkehr zur Berührung des jeweils linken Außenspiegels. Hierdurch entstand Sachschaden an beiden Fahrzeugen. Der bislang unbekannte Unfallbeteiligte entfernte sich unerlaubt von der Unfallörtlichkeit. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Lohne unter Tel.: (04442) 808460 entgegen.

Dinklage - Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht

Am Montag, 27. März 2023, kam es zwischen 10.15 Uhr und 11.30 Uhr auf dem Parkplatz des medizinischen Versorgungszentrums in der Clemens-August-Straße zu einer Verkehrsunfallflucht: Ein 72-jähriger Mann aus Dinklage hatte seinen silbernen VW Golf Sportsvan gegen 10:15 Uhr in der zweiten Parklücke linksseitig auf dem Parkplatz des Gesundheitszentrums abgestellt. Als er gegen ca. 11:30 Uhr zu seinem Pkw zurückkehrte, stellte er deutlich sichtbare Lackkratzer im Bereich des hinteren Stoßfängers sowie oberhalb des rechten hinteren Reifens auf der Fahrerseite fest. Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer hatte offensichtlich beim beim Ein- oder Ausparken den Pkw 71-jährigen touchiert und sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle entfernt. Die entstandene Schadenshöhe beträgt 4000 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Dinklage unter Tel.: (04443) 977490 entgegen.

Dinklage - Verkehrsunfall

Am Montag, 27. März 2023, kam es um 19.50 Uhr in der Burgstraße zu einem Verkehrsunfall: Ein 23-jähriger Fahrer eines VW Golf aus Badbergen befuhr gemeinsam mit einer 21-jährigen Beifahrerin, ebenfalls aus Badbergen, die Burgstraße in Fahrtrichtung Dinklage. Auf Höhe der von-Galen-Straße bremste ein vorausfahrendes Fahrzeug. Der Badberger erkannte dieses zu spät, kam nicht rechtzeitig zum Stillstand und wich in den Gegenverkehr aus, wo er frontal mit dem FORD Kuga einer 31-Jährigen aus Dinklage zusammenstieß. Im Fahrzeug der Dinklagerin befand sich eine 30-Jährige aus Lohne. Durch die Kollision wurden alle Beteiligten verletzt und mit Rettungswagen in umliegende Krankenhäuser gebracht. An den verunfallten Fahrzeugen entstand wirtschaftlicher Totalschaden. Zur entstandenen Schadenshöhe liegen bislang keine Informationen vor.

Damme - Verkehrsunfallflucht

Am Montag, 27. März 2023, zwischen 08.30 Uhr und 08.40 Uhr, touchierte ein bislang unbekannter Fahrzeugführer am Jugendherbergsweg beim Rückwärtsfahren einen am Fahrbahnrand abgestellten braunen MERCEDES-BENZ E350 Bluetec 4Matic eines 31-Jährigen aus Damme im Bereich der linken Fahrzeugseite. Anschließend entfernte sich der Unfallverursacher von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden in Höhe von 3.000,00 EUR zu kümmern. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Damme unter Tel.: (05491) 999360 entgegen.

Holdorf - Verkehrsunfallflucht

Am Montag, 27. März 2023, um 21.00 Uhr, befuhr ein unbekannter Fahrzeugführer mit einem Sattelschlepper und Auflieger die Bundesstraße B214 in Richtung Holdorf. Er beabsichtigte, nach links auf die Bundesautobahn A1 in Fahrtrichtung Osnabrück abzubiegen. Da die Auffahrt aufgrund einer Baustelle gesperrt war, zog er mit seinem Fahrzeug zurück auf die rechte Fahrspur. Hierbei übersah er eine rechts neben ihm fahrende 25-jährige Fahrerin eines blauen VW Polo aus Aachen und es kam zum Zusammenstoß. Hierdurch wurde der linke Außenspiegel des Polo beschädigt. Der Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Die entstandene Schadenshöhe beträgt 1.000,00 EUR. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Holdorf unter Tel.: (05494) 91420 entgegen.

Holdorf - Verkehrsunfall unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln

Am Dienstag, 28. März 2023, um 03.00 Uhr, befuhr ein 26-jähriger PKW-Fahrer aus Dinklage die Industriestraße. In einer Rechtskurve geriet er auf die Gegenfahrbahn und kollidierte dort mit dem Lkw eines 61-Jährigen aus Damme. Durch den Zusammenstoß der Fahrzeuge entstand ein Sachschaden in Höhe von 2.000,00 EUR. Im Rahmen der polizeilichen Unfallaufnahme ergab sich der Verdacht, dass der 26-Jährige unter dem Einfluss berauschender Mittel stand. Der 26-Jährige bestritt zunächst die Fahrereigenschaft. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen. Bei einer Inaugenscheinnahme seines Fahrzeugs wurden Betäubungsmittel aufgefunden. Diese wurden beschlagnahmt. Zur Verhinderung einer Weiterfahrt wurden zudem auch die Fahrzeugschlüssel und der PKW des Dinklagers sichergestellt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell