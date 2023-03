Polizei Bielefeld

POL-BI: Alkoholfahrt endet vor Laterne - Totalschaden

Bild-Infos

Download

Bielefeld (ots)

FR / Bielefeld / Sennestadt - Ein Bielefelder verlor in der Nacht von Samstag auf Sonntag, 05.03.2023, die Kontrolle über seinen BMW 220i Coupé und kollidierte in einer Kurve mit einer Straßenlaterne. Der alkoholisierte Mann erlitt leichte Verletzungen. Sein Führerschein wurde sichergestellt.

Ein 25-jähriger Bielefelder befuhr in den frühen Morgenstunden, gegen 02:55 Uhr, den Sennestadtring/ die Vennhofallee in Richtung Lämershagener Straße. In der Dunkelheit und bei Regen kam der Fahrer in einer Linkskurve von der Straße ab und kollidierte frontal mit einer Straßenlaterne.

Der Fahrer zeigte alkoholtypische Ausfallerscheinungen. Ein Atemalkoholtest vor Ort verlief positiv, sodass er für eine Blutprobe in ein Krankenhaus gebracht wurde. Der Führerschein des 25-Jährigen wurde sichergestellt.

Der Gesamtschaden wird auf rund 17.000 Euro geschätzt. Der Pkw war nicht mehr fahrbereit und wurde abgeschleppt.

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell