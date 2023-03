Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Bereich Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Löningen - Zeugenaufruf nach Diebstahl von zwei gelben Wertstofftonnen

Zwischen Donnerstag, 09. März 2023, und Freitag, 17. März 2023, entwendeten bislang unbekannte Täter von einem Grundstück in der Elberger Straße zwei gelbe Wertstofftonnen. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Löningen unter Tel.: (05432) 803840 entgegen.

Löningen - Zeugenaufruf nach Einbruch in Löninger Realschule

Zwischen Freitag, 24. März 2023, 18.00 Uhr, und Dienstag, 28. März 2023, 12.15 Uhr, drangen bislang unbekannte Täter in die Räumlichkeiten der Löninger Realschule an der Linderner Straße ein und entwendeten diverse schwarze LENOVO Notebooks Thinpad E15 Gen 2, schwarze ASUS Rechner Vivo Mini VC66C2 und schwarze AOC Bildschirme 24G2AE/BK. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Löningen unter Tel.: (05432) 803840 entgegen.

Lastrup - Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz

Am Dienstag, 28. März 2023, wurde um 18.00 Uhr beim Jugendtreff in der Wallstraße ein 16-jähriger Jugendlicher aus Lastrup einer Personenkontrolle unterzogen. Hierbei konnte eine Kräutermühle (sogenannter Grinder) mit grünlichen Anhaftungen, vermutlich Marihuana, festgestellt werden. Dieses wurde sichergestellt. Bei einer 16-jährigen Jugendlichen aus Cappeln wurde ein Klemmleistenbeutel mit einer grünlichen Substanz (vermutlich ebenfalls Marihuana) aufgefunden. Den Jugendlichen wurde jeweils ein Platzverweis erteilt, ihre Erziehungsberechtigten in Kenntnis gesetzt und ein Strafverfahren eingeleitet.

Lastrup - Fahren ohne Fahrerlaubnis

Am Dienstag, 28. März 2023, um 17.00 Uhr, wurde auf der Linderner Straße ein 21-jähriger PKW-Fahrer aus Lastrup einer Verkehrskontrolle unterzogen, nachdem er in der Vergangenheit bereits häufiger wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis aufgefallen war. Ihm wurde die Weiterfahrt untersagt, ein Strafverfahren eingeleitet und die Fahrzeugschlüssel an seine Mutter übergeben.

Garrel - Zeugenaufruf nach Diebstahl von PKW-Kennzeichen

Am Dienstag, 28. März 2023, zwischen 19.10 Uhr und 19.40 Uhr, entwendeten bislang unbekannte Täter im Drei-Brücken-Weg beide amtlichen Kennzeichen eines grauen SEAT Leon SP E-Hybrid150. Das Fahrzeug war im Tatzeitraum auf dem Parkplatz des dortigen Abenteuerspielplatzes abgestellt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Garrel unter Tel.. (04474) 939420 entgegen.

Garrel - Fahren unter Alkoholeinfluss

Am Mittwoch, 29. März 2023, wurde gegen 02.10 Uhr auf der Hauptstraße ein 45-jähriger Fahrzeugführer aus Thüle einer Verkehrskontrolle unterzogen. Hierbei ergab sich der Verdacht, dass er unter dem Einfluss alkoholischer Getränke stand. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab eine Wert von 1,40 Promille. Dem 45-Jährigen wurde eine Blutprobe entnommen. Ihm wurde die Weiterfahrt untersagt, sein Führerschein beschlagnahmt und ein Strafverfahren eingeleitet.

Garrel - Verkehrsunfall

Am Dienstag, 28. März 2023, kam es um 10.40 Uhr auf der Thüler Straße zu einem Verkehrsunfall: Ein 73-jähriger Mann aus Friesoythe befuhr mit seinem Pkw die Straße Im Zuckergrund in Fahrtrichtung Falkenbergstraße. Dort beabsichtigte er, die Thüler Straße zu überqueren. Hierbei übersah er eine vorfahrtsberechtigte 34-Jährige aus dem Saterland, die mit ihrem Pkw die Thüler Straße in Fahrtrichtung Garrel (Ortskern) befuhr. Es kam zum Zusammenstoß mit einem Gesamtsachschaden in Höhe von 5000 Euro. Die Saterländerin wurde durch die Kollision leicht verletzt und zur weiteren medizinischen Versorgung mit dem Rettungswagen in ein umliegendes Krankenhaus gebracht.

Cloppenburg - Zeugenaufruf nach Diebstahl eines Pedelec

Zwischen Samstag, 25. März 2023, 23.00 Uhr, und Sonntag, 26. März 2023, 03.00 Uhr, entwendeten bislang unbekannte Täter in der Bahnhofstraße das graue Herren-Pedelec CITY BIKE Pro Diamant eines 34-Jährigen aus Barßel. Das Pedelec hat eine Reifengröße von 28 Zoll und verfügt über eine 8-Gang-Nabenschaltung. Schutzbleche, Sattel, Griffe und Felgen sind schwarz. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Cloppenburg unter Tel.: (04471) 18600 entgegen.

Cloppenburg - Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht

Am Dienstag, 28. März 2023, kam es zwischen 10.10 Uhr und 11.30 Uhr auf der Emsteker Straße zu einem Verkehrsunfall: Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer touchierte beim Ein-/ Ausparken den dort geparkten grauen AUDI A4 Allroad quattro einer 68-Jährigen aus Cloppenburg und entfernte sich von der Unfallörtlichkeit, ohne sich um eine Schadensregulierung zu kümmern. Am Fahrzeug der Cloppenburgerin entstand Sachschaden im Bereich der hinteren Tür auf der Fahrerseite in Höhe von 3000 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Cloppenburg unter Tel.: (04471) 18600 entgegen.

Molbergen OT Ermke - Verstoß gegen Pflichtversicherungsgesetz

Am Dienstag, 28. März 2023, gegen 17.00 Uhr, befuhr ein 19-Jähriger aus Molbergen mit einem E-Scooter die Hauptstraße in Molbergen, obwohl für den Scooter kein gültiger Versicherungsschutz bestand. Ihm wurde die Weiterfahrt untersagt und ein Strafverfahren eingeleitet.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell