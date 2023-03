Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Landkreis Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Vechta - Zeugenaufruf nach Diebstahl einer Geldbörse

Am Donnerstag, 16. März 2023, gegen 11.15 Uhr, entwendeten bislang unbekannte Täter in der Großen Straße aus der Umhängetasche einer 73-jährigen Frau aus Vechta deren bunte Geldbörse samt Inhalt, während diese in einem dortigen Drogeriemarkt Einkäufe tätigte. Im Anschluss wurde mit der in der Geldbörse befindlichen EC-Karte missbräuchlich Geld abgehoben. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Vechta unter Tel.: (04441) 9430 entgegen.

Vechta - Zeugenaufruf nach Farbschmierereien

Von Montag, 27. März 2023, 18.00 Uhr, bis Dienstag, 28. März 2023, 10.00 Uhr, brachten unbekannte Täter in Vechta, Zitadelle, mittels blauer Farbe ein "Gesicht" auf dem Kopf einer auf dem Vorplatz des dortigen Museums aufgestellten Eisenstatue auf. Der entstandene Schaden beläuft sich auf 200,00 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Vechta (Tel.: 04441-943-0) entgegen.

Vechta - Fahren ohne Fahrerlaubnis und Verstoß gegen Pflichtversicherungsgesetz

Am Dienstag, 28. März 2023, gegen 16.10 Uhr, befuhr eine 55-Jährige aus Vechta mit einem Kleinkraftrad den Fahrradstreifen der Münsterstraße in Vechta entgegen der Fahrtrichtung. Während der durchgeführten Verkehrskontrolle konnte die 55-Jährige den Beamten keine gültige Fahrerlaubnis vorweisen. Zudem befand sich an ihrem Kleinkraftrad ein ungültiges Versicherungskennzeichen, sodass kein Versicherungsschutz bestand. Ihr wurde die Weiterfahrt untersagt und ein Strafverfahren eingeleitet.

Goldenstedt - Verstoß gegen Pflichtversicherungsgesetz

Am Dienstag, 28. März 2023, gegen 15.00 Uhr, befuhr eine 14-Jährige aus Visbek mit einem E-Scooter die Hauptstraße in Goldenstedt, obwohl für den Scooter kein gültiger Versicherungsschutz bestand. Ihr wurde die Weiterfahrt untersagt, ihre Erziehungsberechtigten informiert und ein Strafverfahren eingeleitet.

Vechta - Fahren ohne Fahrerlaubnis

Am Dienstag, 28. März 2023, gegen 16.10 Uhr, führte ein 18-Jähriger aus Vechta mit einem Pkw auf dem Stoppelmarktgelände in Vechta Fahrübungen durch, ohne im Besitz einer Fahrerlaubnis zu sein. Ein 21-jähriger Mann aus Rotterdam, welcher das Fahrzeug angemietet hatte, hatte als Beifahrer die Fahrt zugelassen. Gegen ihn wurde ein gesondertes Verfahren eingeleitet.

Vechta - Fahren ohne Fahrerlaubnis

Am Dienstag, 28. März 2023, um 19.35 Uhr, befuhr ein 46-jähriger ausländischer Staatsbürger mit seinem PKW die Hauptstraße in Vechta, ohne im Besitz einer Fahrerlaubnis zu sein. Ihm wurde die Weiterfahrt untersagt und ein Strafverfahren eingeleitet. Zur Verhinderung einer Weiterfahrt wurde der Fahrzeugschlüssel sichergestellt.

Visbek - Fahren ohne Fahrerlaubnis

Am Dienstag, 28. März 2023, gegen 15.25 Uhr, befuhr ein 37-Jähriger aus Visbek mit einem Pkw- Anhänger-Gespann die Astruper Straße in Visbek, ohne im Besitz einer entsprechenden Fahrerlaubnis zu sein. Ihm wurde die Weiterfahrt untersagt und ein Strafverfahren eingeleitet.

Visbek - Fahren unter Drogeneinfluss

Am Dienstag, 28. März 2023, um 16.50 Uhr, befuhr ein 22-Jähriger aus Visbek mit einem Pkw die Straße Kokenmühle in Visbek, obwohl er unter Drogeneinfluss stand. Ein durchgeführter Drogenvortest lieferte ein positives Ergebnis. Es folgte die Entnahme einer Blutprobe. Die Weiterfahrt wurde untersagt und ein Verfahren gegen den 22-Jährigen eingeleitet.

Goldenstedt - Verkehrsunfall

Am Dienstag, 28. März 2023, gegen 08.25 Uhr, befuhr ein 55-jähriger Lkw-Fahrer aus Hamburg die Bruchweidenstraße aus Richtung Bahnhofsstraße kommend in Richtung Vechtaer Straße, als er aus bislang ungeklärter Ursache auf den Grünstreifen am rechten Fahrbahnrand geriet. Dort touchierte der LKW einen Baum und war nicht mehr fahrbereit. Er musste abgeschleppt werden. Der Fahrzeugführer blieb unverletzt. Die entstandene Schadenshöhe beläuft sich auf 20.000,00 EUR.

Vechta - Verkehrsunfallflucht

Am Montag, 27. März 2023, in der Zeit von 16.30 Uhr bis 17.00 Uhr, parkte eine 30-Jährige aus Vechta ihren schwarzen VW Touran auf dem Parkplatz eines Supermarktes an der Oldenburger Straße. Als sie wieder zu ihrem Pkw zurückkehrte, bemerkte sie mehrere Deformierungen und Lackabrieb am hinteren linken Stoßfänger. Der bislang unbekannte Unfallverursacher hatte sich vom Unfallort entfernt, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Die Schadenshöhe beläuft sich auf 2.000,00 EUR. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Vechta unter der Telefon-Nummer 04441-943-0 entgegen.

Damme - Zeugenaufruf nach versuchtem Einbruch in Bürogebäude

Im Zeitraum vom 01. März 2023 bis Donnerstag, 23. März 2023, versuchten unbekannte Täter gewaltsam in ein Bürogebäude an der Großen Straße einzudringen. Der hierdurch entstandene Sachschaden beträgt 400,00 EUR. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Damme unter Tel.: (05491) 999360 entgegen.

Steinfeld - Brand eines Transformators

Am Dienstag, 28. März 2023, gegen um 19.50 Uhr, kam es an der Diepholzer Straße zum Brand eines Transformators, welcher für die Stromversorgung einer Stallanlage genutzt wurde. Der Brand wurde durch die Freiwillige Feuerwehr Steinfeld gelöscht, die mit insgesamt 7 Fahrzeugen und 40 Kameraden vor Ort war. Grund dieses hohen Kräfteaufkommens war ein Übungsabend der Steinfelder Feuerwehr. Das Feuer konnte zügig gelöscht werden, sodass es nicht auf weitere Gebäude übergriff. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf 10.000,00 EUR.

Steinfeld - Zeugenaufruf nach Diebstahl einer Geldbörse

Am Samstag, 25. März 2023, gegen 19.35 Uhr, entwendeten bislang unbekannte Täter auf dem Parkplatz eines Verbrauchermarktes in der Lohner Straße die braune Ledergeldbörse samt Inhalt einer 48-jährigen Frau aus Steinfeld. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Steinfeld unter Tel.: (05492) 960660 entgegen.

Damme - Zeugenaufruf nach Diebstahl eines Pedelecs

Zwischen Freitag, 24. März 2023, 00.00 Uhr auf Samstag, 25. März 2023, 09.00 Uhr, stellte ein 18-Jähriger aus Damme sein graues Pedelec der Marke HAIBIKE Hardnime in der Rilkestraße ab. Unbekannte Täter entwendeten es. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Damme unter Tel.: (05491) 999360 entgegen.

Bakum - Verstoß nach dem Betäubungsmittelgesetz

Am Dienstag, 28. März 2023, kam es gegen 17.05 Uhr zu einer Alarmauslösung der Overbergschule in der Schulstraße. Beim Eintreffen der eingesetzten Beamten floh ein 20-jähriger Bakumer zunächst vom Schulgelände. Er konnte nach kurzer Verfolgung gestellt werden. Im Zuge seiner Befragung räumte er ein, auf dem Gelände Marihuana konsumiert zu haben. Er händigte den Beamten freiwillig weitere Betäubungsmittel aus. Diese wurden beschlagnahmt. Gegen den 20-Jährigen wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

Dinklage - Verkehrsunfall mit leicht verletzter Fahrradfahrerin

Am Dienstag, 28. März 2023, kam es gegen 06.20 Uhr auf der Holdorfer Straße zu einem Verkehrsunfall: Ein 42-jähriger PKW-Fahrer aus Ankum befuhr die Holdorfer Straße in Fahrtrichtung Holdorf. Als er rechts in die Marienstraße abbiegen wollte, übersah er eine entgegenkommende 24-jährige Pedelec-Fahrerin aus Steinfeld, die den Radweg in Fahrtrichtung Dinklage befuhr. Es kam zu einem Zusammenstoß. Die 24-Jährige wurde durch den Unfall leicht verletzt und mit dem Rettungswagen in ein umliegendes Krankenhaus gebracht.

Lohne - Wohnungsbrand mit einer leicht verletzten Person

Am Mittwoch, 29. März 2023, kam es gegen 03.30 Uhr aus bislang ungeklärter Ursache im ersten Geschoss eines Wohn- und Geschäftshauses in der Lindenstraße zu einem Brandgeschehen: Ein 58-jähriger Bewohner hatte den Brand bei der Rettungsleitstelle gemeldet. Beim Eintreffen der ersten Rettungskräfte war aus einer Wohnung im ersten Obergeschoss eine starke Rauchentwicklung zu erkennen. Der 58-Jährige befand sich zu diesem Zeitpunkt vor einem geöffneten Dachfenster im zweiten Obergeschoss und rief um Hilfe. Durch die Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehren Lohne und Vechta, welche mit 10 Fahrzeugen und 60 Kameraden im Einsatz waren, konnte der Mann schnell geborgen und das Feuer zügig gelöscht werden. Der 58-Jährige erlitt glücklicherweise nur eine leichte Rauchgasvergiftung. Weitere Bewohner befanden sich nicht im Objekt. Am Gebäude entstand Sachschaden. Die Wohnung ist nicht mehr bewohnbar. Zur Brandursache und Schadenshöhe liegen derzeit noch keine Angaben vor.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell