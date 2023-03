Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

Cloppenburg - Zeugenaufruf nach Diebstahl einer Geldbörse

Am Samstag, 25. März 203, zwischen 05.00 Uhr und 06.00 Uhr, entwendeten bislang unbekannte Täter in einer Diskothek im Industriezubringer die schwarze Geldbörse samt Inhalt eines 25-Jährigen aus Emstek. Mit der in der Geldbörse des Geschädigten befindlichen EC-Karte wurde wenig später widerrechtlich Bargeld abgehoben. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Cloppenburg unter Tel.: (04471) 18600 entgegen.

Cloppenburg - Zeugenaufruf nach Bargelddiebstahl im Seniorenheim

Zwischen Mittewoch, 22. März 2023, 11.00 Uhr, und Mittwoch, 29. März 2023, 00.00 Uhr, entwendeten bislang unbekannte Täter aus dem Portemonnaie eines 91-jährigen Cloppenburgers mehrere hundert Euro. Die Geldbörse befand sich im Tatzeitraum in einem Schrank in seinem Zimmer. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Cloppenburg unter Tel.: (04471) 18600 entgegen.

Cloppenburg - Zeugenaufruf nach Diebstahl eines Pedelecs

Zwischen Freitag, 24. März 2023, 21.30 Uhr, und Samstag, 25. März 2023, 04.20 Uhr, entwendeten bislang unbekannte Täter im Wallfahrtsweg das weiße TELEFUNKEN Pedelec RC.657 Multitalent einer 48-jährigen Cloppenburgerin. Das Pedelec hat schwarze Schutzbleche, Griffe und einen schwarzen Sattel. Die Felgen sind silber. Auf dem weißen Rahmen ist in roter Schrift das TELEFUNKEN-Schriftzug angebracht. Das Pedelec stand im Tatzeitraum vor dem Mehrparteienhaus. Es hat eine Reifengröße von 28 Zoll und verfügt über eine 7-Gang-Nabenschaltung. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Cloppenburg unter Tel.: (04471) 18600 entgegen.

Löningen - Zeugenaufruf nach Wechselfallenbetrug

Am Mittwoch, 29. März 2023, kam es gegen 19.30 Uhr in einem Verbrauchermarkt in der Lange Straße zu einem Wechselfallenbetrug: Ein bislang unbekannter Täter begab sich zum Kassenbereich und bat einen Mitarbeiter, mehrere 50-Euro-Banknoten in 20- und 10-Euro-Scheine zu wechseln. Im Anschluss an diesen Vorgang verlangte er eine erneute Umwechselung des erhaltenen Bargeldes. Dieses wurde durch den Mitarbeiter abgelehnt, sodass der Umtausch vollständig rückgängig gemacht wurde. Der Täter gab dem Mitarbeiter in diesem Zusammenhang aber nicht alle Banknoten zurück. Es entstand ein Vermögensschaden von 80 Euro. Der Täter kann wie folgt beschrieben werden:

- ca. 35 - 40 Jahre alt - ca. 180 cm groß, - kräftige Statur, - osteuropäisches Erscheinungsbild - Sprache: deutsch mit Akzent - bekleidet mit einem blau-weißen Cappy, einer blauen Jeanshose, weißem Pullover, dunkler Winterjacke mit Kapuze und Fellbesatz sowie weißen Turnschuhen.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Essen (Oldenburg) unter Tel.: (05434) 924700 entgegen.

Lastrup - Zeugenaufuf nach Verkehrsunfallflucht

Am Donnerstag, 30. März 2023, kam es um 15.20 Uhr auf dem Parkplatz eines Verbrauchermarktes in der Ladestraße zu einer Verkehrsunfallflucht: Die beiden beteiligten Fahrzeuge, ein grauer DAIMLER E220d Kombi eines 58-Jährigen aus Lähden und ein weißer MERCEDES-BENZ Vito mit Hamburger Kennzeichen parkten nebeneinander auf dem Parkplatz des Einkaufzentrums. Beim Öffnen der Fahrertür stieß der Fahrer des Vito mit seiner Tür leicht gegen die Beifahrertür des DAIMLERS und verursachte Sachschaden in Höhe von 100 Euro. Anschließend entfernte sich der Schadensverursacher in unbekannte Richtung, ohne dass um eine Schadensregulierung zu bemühen. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Lastrup unter Tel.: (04472) 932860 entgegen.

Cappeln OT Nutteln-Tegelrieden - Rauchentwicklung in einer Kunststoffmaschine

Am Donnerstag, 30. März 2023, kam es gegen 08.00 Uhr in einem kunststoffverarbeitenden Betrieb in der Straße Auf der Höhe zu einer starken Rauchentwicklung in einer Kunststoffmaschine. Das Feuer konnte durch die Mitarbeiter mit eigenen Mitteln gelöscht werden. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr Cappeln war der Brand bereits gelöscht. Es entstand Sachschaden in Höhe von 5000 Euro. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an.

Emstek - Verstoß Pflichtversicherungsgesetz und Fahren ohne Fahrerlaubnis

Am Donnerstag, 20. März 2023, wurde um 18.25 Uhr in der Halener Straße ein 30-jähriger Mofa-Fahrer aus Emstek einer Verkehrskontrolle unterzogen, nachdem er ohne Schutzhelm und ohne erforderliche Pflichtversicherung auf einem Gehweg unterwegs war. Im Zuge der Kontrolle stellte sich heraus, dass der Emsteker nicht im Besitz einer Prüfbescheinigung war. Ihm wurde die Weiterfahrt untersagt und ein Strafverfahren eingeleitet.

Emstek - Verstoß gegen Pflichtversicherungsgesetz

Am Donnerstag, 30. März 2023, 18.30 Uhr, befuhr ein 17-Jähriger aus Emstek mit einem E-Scooter die Halener Straße, obwohl für den Scoooer kein Versicherungsschutz bestand. Die Weiterfahrt wurde untersagt, ein Strafverfahren eingeleitet und die Erziehungsberechtigten in Kenntnis gesetzt.

Garrel - Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht

Am Donnerstag, 30. März 2023, kam es gegen 10.20 Uhr auf dem Parkplatz eines Sonderpostenmarktes in der Cloppenburger Straße zu einer Verkehrsunfallflucht: Ein 84-jähriger Mann aus Wardenburg beabsichtigte, mit seinem grauen VW Golf Plus vom Parkplatz des Sonderpostenmarktes auf die Cloppenburger Straße aufzufahren. In dieser Situation kam ihm auf der Zufahrtsstraße ein bislang unbekannter Fahrzeugführer mit einem schwarzen AUDI A6 mit Oldenburger Kennzeichen entgegen. Aufgrund der schmalen Fahrbahnbreite hielten beide Fahrzeugführer im Bereich einer Kurve an. Im Anschluss fuhr der Fahrer des AUDI am stehenden Golf Plus des Wardenburgers vorbei und streifte diesen am hinteren linken Kotflügel. Der Schadensverursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Er konnte wie folgt beschrieben werden:

- 30 bis 40 Jahre alt, - blonde Haare.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Garrel unter Tel.: (04474) 939420 entgegen.

