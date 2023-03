Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Pkw gerät in Brand - Ursache derzeit unbekannt

Wolfsburg (ots)

Wolfsburg, Vorsfelde, Herrmann-Löns-Straße 02.03.2023, 05.45 Uhr

Am Donnerstagmorgen geriet ein geparkter VW Polo in der Herrmann-Löns-Straße im Wolfsburger Ortsteil Vorsfelde in Brand und wurde vollständig zerstört. Zwei weitere Pkw wurden leicht beschädigt. Die Ermittlungen dauern an.

Am frühen Donnerstagmorgen verständigte ein aufmerksamer Zeuge die Berufsfeuerwehr über einen brennenden Pkw in der Herrmann-Löns Straß in Vorsfelde. Trotz zeitnaher Löscharbeiten konnte die Feuerwehr ein Übergreifen der Flammen auf zwei neben dem Polo parkende Fahrzeuge, ein VW Golf und ein Ford Mondeo, nicht verhindern. Diese wurden leicht beschädigt.

Wie es zu dem Brand kam ist Gegenstand aktueller Ermittlungen. Der Polo wurde sichergestellt.

Zeugen, die Hinweise zu der Brandentstehung geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Wolfsburg unter der Telefonnummer 05361/46460 zu melden.

