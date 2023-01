Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Schaufensterscheibe eingeschlagen und Schmuck geklaut

Rinteln (ots)

(swe). Am frühen Freitag Morgen, gegen 02.10 Uhr, schlägt ein bislang unbekannter Täter die Schaufensterscheibe eines Antiquitätengeschäftes in der Engen Straße ein und entwendet aus den Auslagen Ketten, Ringe und Armbänder. Danach flüchtet der Täter fußläufig in Richtung Mühlenstraße. Die Polizei bittet mögliche Zeugen darum, sich unter der Rufnummer 05751/96460 zu melden. Die Ermittlungen zur Tat dauern noch an, weil Videomaterial ausgewertet werden muss. Die genaue Schadenshöhe steht noch nicht fest.

