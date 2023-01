Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Versuchter Raub in Liebenau

Zeugen gesucht

Liebenau (ots)

(opp) Am Mittwochabend, den 25.01.2023, wurde ein Fußgänger am Liebenauer Kreisverkehr von einer bislang unbekannten, männlichen Person attackiert. Demnach befand sich der Fußgänger, gegen 18:00 Uhr, auf dem Gehweg der Sternstraße, als er zwischen der dortigen Bushaltestelle und der Einmündung zur Königsberger Straße von dem Täter zunächst angesprochen wurde und Geld herausgeben sollte. Zur Unterstützung dieser Forderung wurde das 24jährige Opfer dann auch körperlich angegangen. Nachdem sich dieses aus dieser Situation befreien konnte, flüchtete es in einen nahegelegenen Verbrauchermarkt. Nach ca. 30 Minuten verließ das Opfer den Markt und begab sich in grobe Richtung seiner Wohnanschrift. Auf dem Fußweg der Beethovenstraße kam der Täter dem Opfer, dieses Mal fahrradfahrend, entgegen. Auch hier wurde erneut Geld gefordert. Im weiteren Verlauf wurde das Opfer erneut körperlich angegriffen und flüchtete dann hilfesuchend auf die dortigen Hofeinfahrten. Eine angetroffene Anwohnerin begab sich dann mit dem Opfer in deren Garage, verschloss diese und alarmierte die Polizei. Der Täter schlug dann noch mehrfach gegen das Garagentor und verließ den Ereignisort unerkannt. Das Opfer erlitt bei den Übergriffen leichte Verletzungen. Zu dem männlichen Täter ist lediglich bekannt, dass er blonde Haare gehabt und eine beige Jacke getragen habe. Sein Fahrrad sei schwarz und vermutlich ein massiveres E-Bike gewesen. Hinweise, die zur Identifizierung des Täters oder zur weiteren Aufklärung dieser Straftat führen, werden an das Polizeikommissariat Hoya unter der Telefonnummer 04251/67280 erbeten.

