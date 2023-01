Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht

Apelern (ots)

(spe) Am Mittwoch, den 25.01.2023, befährt ein 42-jähriger Radfahrer gegen 07:30 Uhr die L443 von Apelern in Richtung Schoholtensen. An der Steigung hinter der Abzweigung nach Wiersen wird er von einem Pkw überholt. Dieser hält den erforderlichen Seitenabstand nicht ein und stößt mit seinem Außenspiegel gegen das Fahrrad. Der Radfahrer stürzt daraufhin und wird leicht verletzt mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. Der Pkw-Fahrer entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Bei dem flüchtigen Fahrzeug soll es sich um einen silbernen Peugeot 206 oder einen Citroen Xsara Picasso gehandelt haben. Der unbekannte Fahrzeugführer muss sich nun wegen Verkehrsunfallflucht und fahrlässiger Körperverletzung verantworten. Wer den Unfall beobachtet hat oder Angaben zu dem verursachenden Fahrzeug machen kann wird gebeten, sich mit dem Polizeikommissariat Bad Nenndorf unter 05723 7492-0 in Verbindung zu setzen.

