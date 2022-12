Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Weil am Rhein: Mutmaßlicher Taschendieb in flagranti erwischt

Freiburg (ots)

Am Donnerstagabend, 29.12.2022, ist ein mutmaßlicher Taschendieb in einer Gaststätte in Weil am Rhein in flagranti ertappt worden. Kurz nach 22:00 Uhr hatte ein Angestellter der Gaststätte gesehen, wie ein Gast in die Handtasche einer Frau griff. Beide Gäste saßen Rücken an Rücken und die Frau hatte die Handtasche über der Lehne hängen. Der Tatverdächtige, ein 41 Jahre alter Mann, wurde der Polizei übergeben.

