POL-FR: Unfall beim Überholen - Zeugen gesucht

Bad Krozingen (ots)

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch, 27.12.2022, gegen 23:55 Uhr, kam es nach Angaben eines Beteiligten auf der B3 zwischen dem Kreisverkehr zur L125 und dem Kreisverkehr in Richtung Staufen zu einem gefährlichen Vorfall während eines Überholvorganges. Die Fahrerin eines roten VW-Golfs beabsichtigte nach dem Kreisverkehr L125 einen vor ihr fahrenden PKW zu überholen. Der Überholte habe sein Fahrzeug während des Überholvorgangs aber immer weiter beschleunigt, so dass das Überholende Fahrzeug den Überholvorgang nicht beenden konnte. Im Bereich der langgezogenen Rechtskurve sei der Überholte mit seinem Fahrzeug soweit nach links gekommen, dass es zur Kollision beider Fahrzeug kam. Aufgrund Gegenverkehr habe die Überholende stark abbremsen und sich wieder hinter dem anderen PKW einordnen müssen. Dieser habe sein Fahrzeug schließlich bis zum Stillstand abgebremst, so dass die ursprünglich Überholende erneut stark abbremsen musste. Letztlich sei das vorausfahrende Fahrzeug in unbekannte Richtung geflüchtet. Bei dem flüchtigen Fahrzeug soll es sich um eine größere, weiße Limousine, vermutlich eines asiatischen Herstellers gehandelt habe. Dieses müsste an der linken Fahrzeugseite beschädigt sein. Das Fahrzeug sei mit zwei männlichen Personen besetzt gewesen.

Gesucht werden Zeugen, insbesondere die Fahrzeuge des Gegenverkehrs, sowie Personen, welche Angaben zum flüchtigen Fahrzeug und dessen Fahrer machen können.

Zeugen und eventuelle weitere Geschädigte werden gebeten, sich beim Polizeirevier Müllheim unter 07631/1788-0 zu melden.

