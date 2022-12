POL-FR: Landkreis Waldshut -- Unterlauchringen -- Tödlicher Verkehrsunfall - Zeugen gesucht

Freiburg (ots) - Am Donnerstag, den 29.12.2022, gegen 20:15 Uhr, kam es in der Straße "Im Rebacker" in Lörrach-Brombach zu einem Garagenbrand. Ein Zeuge stellte beim Vorbeilaufen fest, dass es in der offen stehenden Garage eines Wohnhauses brannte. Er zog sich, als er bei der Bekämpfung des Feuers helfen wollte, ...

mehr